Ροβιές Ευβοίας: Ορφάνεψε το Ησυχαστήριο της Αγίας Ειρήνης – Εκοιμήθη η Γερόντισσα Χρυσοβαλάντη

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Με βαθύτατη συγκίνηση και πνευματική χαρμολύπη η Ορθόδοξη Εκκλησία της Εύβοιας αποχαιρετά μια σπουδαία μοναστική μορφή.

Σήμερα, 29 Αυγούστου 2026, εκοιμήθη σε ηλικία 75 ετών η Γερόντισσα Χρυσοβαλάντη (Μοσχοβάκου), η επί 36 έτη Καθηγουμένη και προεστώσα του Ησυχαστηρίου της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στις Ροβιές Ευβοίας.

Ύστερα από μια μακροχρόνια και επίπονη περιπέτεια με την υγεία της, την οποία υπέμεινε με παραδειγματική χριστιανική υπομονή, καρτερία και προσευχή, η σεβαστή Γερόντισσα παρέδωσε την αγία της ψυχή στον Ουράνιο Νυμφίο Χριστό.

Μια ζωή αφιερωμένη στον Θεό και τον άνθρωπο

Η Γερόντισσα Χρυσοβαλάντη γεννήθηκε το 1951 στη Χαλκίδα. Από νεαρή ηλικία ακολούθησε τον δρόμο του μοναχισμού, θέτοντας τον εαυτό της στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Το 1990 ανέλαβε την ηγεσία της νεοσύστατης τότε αδελφότητας στις Ροβιές, όταν ο χώρος παραχωρήθηκε ως Μετόχιο από την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Ηλίων.

Με ακούραστο πνευματικό αγώνα, η μακαριστή μοναχή κατάφερε να μεταμορφώσει μια απομονωμένη πλαγιά του Βαλαντίου Όρους σε έναν επίγειο παράδεισο προσευχής και πνευματικής ανάπαυσης.

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Υπό την καθοδήγησή της, το ησυχαστήριο έγινε πόλος έλξης για χιλιάδες πιστούς από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έβρισκαν στο πρόσωπό της έναν στοργικό πνευματικό οδηγό, γεμάτο διάκριση και αγάπη.

Η προσφορά της στη νεότητα και την τοπική Εκκλησία

Η δράση της Γερόντισσας δεν περιορίστηκε στα τείχη της μονής. Υπήρξε πολύτιμος αρωγός στο ποιμαντικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Δεκαετίες προσφοράς

Στήριξε έμπρακτα τις παιδικές κατασκηνώσεις της Μητρόπολης, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς κάτω από το μοναστήρι.

Είχε την ευλογία να συνδεθεί στενά και να μαθητεύσει δίπλα σε σύγχρονους Αγίους της εποχής μας, όπως ο Όσιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, ο Όσιος Πορφύριος και ο Όσιος Παΐσιος, μεταφέροντας τις εμπειρίες αυτές ως πνευματική παρακαταθήκη στους πιστούς.

Η είδηση της κοιμήσεώς της έχει σκορπίσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία της Βόρειας Εύβοιας, αλλά και σε ολόκληρο το χριστεπώνυμο πλήρωμα που την γνώριζε.

Όπως ανακοινώθηκε το σκήνωμά της θα τεθεί σε προσκύνημα στο Καθολικό της Μονής, ενώ η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο.

Η ταφή της θα γίνει στον περιβάλλοντα χώρο του αγαπημένου της ησυχαστηρίου, εκεί όπου αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της επίγειας ζωής της.

Ας είναι η μνήμη της αιωνία και η ευχή της να μας συνοδεύει.

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