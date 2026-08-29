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Βέροια: Το στερνό "αντίο" στην 18χρονη Κατερίνα που πνίγηκε στους καταρράκτες Δερματά

βερροια κηδεια
clock 17:18 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με ανείπωτη θλίψη συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της Σφηκιάς είπαν το τελευταίο αντίο στην 18χρονη Κατερίνα που έχασε τη ζωή της στους καταρράκτες Δερματά στη Βέροια. Η εξόδιος αικολουθία τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου 29 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, λίγες ημέρες μετά το τραγικό περιστατικό.

Η μοιραία πτώση στο νερό

Η 18χρονη είχε επισκεφθεί την περιοχή την Πέμπτη (27/8) μαζί με τον 17χρονο φίλο της. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δύο νέοι είχαν μεταβεί στους καταρράκτες προκειμένου να φωτογραφηθούν και να κολυμπήσουν.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν η νεαρή κοπέλα έδωσε το κινητό της στον φίλο της για να τη φωτογραφίσει. Λίγο αργότερα ακούστηκε να λέει «αχ» και στη συνέχεια έπεσε στο νερό.

Αρχικά ο 17χρονος πίστεψε ότι επρόκειτο για κάποιο αστείο. Όταν όμως κατάλαβε ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή, προσπάθησε να την ανασύρει, χωρίς αποτέλεσμα, και κάλεσε το 112.

Πνιγμός η αιτία θανάτου

Η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία ολοκληρώθηκε στη Νάουσα, κατέδειξε ως αιτία θανάτου τον πνιγμό, χωρίς να εντοπιστούν άλλα ευρήματα.

Παράλληλα, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η 18χρονη υπέστη κάποιο επεισόδιο πριν από την πρώση της στο νερό. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι και το ενδεχόμενο απώλειας των αισθήσεων της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχε ιστορικό επιληπτικών κρίσεων.

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της

Το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώθηκε περίπου στις 16:15 και αμέσως ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Στο σημείο επιχειρούσαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας, καθώς και τέσσερις πυροσβέστες της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

Η νεαρή εντοπίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στη λίμνη.

Ο 17χρονος έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές, ενώ το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε προκειμένου να εξεταστεί το φωτογραφικό υλικό και να αναζητηθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διερεύνηση των τελευταίων στιγμών πριν από την πτώση.

*Πηγή φωτογραφίας: Screenshot

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