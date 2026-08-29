Ελβετία - Ιταλία: Δεκάδες τραυματίες και ιστορικές καταστροφές από σφοδρές χαλαζοπτώσεις

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Ισχυρά καιρικά φαινόμενα έπληξαν περιοχές της Ελβετίας και της Ιταλίας, προκαλώντας τραυματισμούς, ζημιές σε κτήρια και υποδομές, αλλά και προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις. Στα περίχωρα της Ζυρίχης περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έντονη χαλαζόπτωση, ενώ στην Ιταλία επλήγησαν μεταξύ άλλων ιστορικά μνημεία.

Δεκάδες τραυματίες στη Ζυρίχη



Στα περίχωρα της Ζυρίχης η χαλαζόπτωση διήρκεσε περίπου μισή ώρα, με το μέγεθος του χαλαζιού να φτάνει έως και τα έξι εκατοστά.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με πολλά από τα περιστατικά να αφορούν παιδιά που δεν πρόλαβαν να προφυλαχθούν όταν εκδηλώθηκε το φαινόμενο.

Η σφοδρότητα της κακοκαιρίας προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, καθώς έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν σε στέγες κατοικιών και άλλες υποδομές.

Προβλήματα και στο αεροδρόμιο



Ιδιαίτερα ισχυροί ήταν και οι άνεμοι στην περιοχή, με τις ριπές να φτάνουν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι δυσμενείς συνθήκες επηρέασαν και τη λειτουργία του αεροδρομίου της Ζυρίχης, με πτήσεις να ακυρώνονται εξαιτίας της κακοκαιρίας.





Ιταλία: Ζημιές στον καθεδρικό της Κρεμόνας



Στην Ιταλία, τα ισχυρά φαινόμενα έπληξαν κυρίως την πεδιιάδα του Πάδου, με την Κρεμόνα να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές στον ιστορικό καθεδρικό ναό της πόλης, ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής, ο οποίος είναι γνωστός και ως «Καπέλα Σιξτίνα της Λομβαρδίας».

#Maltempo #Lombardia, 500 interventi svolti da ieri, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco in regione: maggiori criticità a Cremona (video), tetti divelti e piante abbattute per pioggia e vento forte. Soccorse 4 persone ferite, rimaste bloccate in un'auto in panne, ed evacuate… pic.twitter.com/PkoqaOQrJ2 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 29, 2026

Χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του τένις



Σφοδρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε επίσης στην περιοχή μεταξύ Μόντσα και Μπρέσια, με τους χαλαζόκοκκους να έχουν μέγεθος που έφτανε περίπου εκείνο μιας μπάλας του τένις.

Ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις καταγράφηκαν, τέλος, το απόγευμα σε περιοχές μεταξύ Πάντοβα και Βενετίας.

*Πηγή φωτογραφίας: Screenshot

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