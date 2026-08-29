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ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία - Ιταλία: Δεκάδες τραυματίες και ιστορικές καταστροφές από σφοδρές χαλαζοπτώσεις

χαλαζι ιταλια
clock 15:32 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ισχυρά καιρικά φαινόμενα έπληξαν περιοχές της Ελβετίας και της Ιταλίας, προκαλώντας τραυματισμούς, ζημιές σε κτήρια και υποδομές, αλλά και προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις. Στα περίχωρα της Ζυρίχης περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έντονη χαλαζόπτωση, ενώ στην Ιταλία επλήγησαν μεταξύ άλλων ιστορικά μνημεία.

Δεκάδες τραυματίες στη Ζυρίχη

Στα περίχωρα της Ζυρίχης η χαλαζόπτωση διήρκεσε περίπου μισή ώρα, με το μέγεθος του χαλαζιού να φτάνει έως και τα έξι εκατοστά.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με πολλά από τα περιστατικά να αφορούν παιδιά που δεν πρόλαβαν να προφυλαχθούν όταν εκδηλώθηκε το φαινόμενο.

Η σφοδρότητα της κακοκαιρίας προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, καθώς έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν σε στέγες κατοικιών και άλλες υποδομές.

Προβλήματα και στο αεροδρόμιο

Ιδιαίτερα ισχυροί ήταν και οι άνεμοι στην περιοχή, με τις ριπές να φτάνουν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι δυσμενείς συνθήκες επηρέασαν και τη λειτουργία του αεροδρομίου της Ζυρίχης, με πτήσεις να ακυρώνονται εξαιτίας της κακοκαιρίας.



Ιταλία: Ζημιές στον καθεδρικό της Κρεμόνας

Στην Ιταλία, τα ισχυρά φαινόμενα έπληξαν κυρίως την πεδιιάδα του Πάδου, με την Κρεμόνα να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές στον ιστορικό καθεδρικό ναό της πόλης, ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής, ο οποίος είναι γνωστός και ως «Καπέλα Σιξτίνα της Λομβαρδίας».

Χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του τένις

Σφοδρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε επίσης στην περιοχή μεταξύ Μόντσα και Μπρέσια, με τους χαλαζόκοκκους να έχουν μέγεθος που έφτανε περίπου εκείνο μιας μπάλας του τένις.

Ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις καταγράφηκαν, τέλος, το απόγευμα σε περιοχές μεταξύ Πάντοβα και Βενετίας.

*Πηγή φωτογραφίας: Screenshot

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