Πλειστηριασμοί-«μαμούθ»: 45 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα – Στο επίκεντρο η Κρήτη

Μπορεί η Ελλάδα να εξακολουθεί να γράφει τα τελευταία χρόνια ένα εντυπωσιακό success story ως δημοφιλής τουριστικός προορισμός, με τις επιδόσεις να αυξάνονται, ωστόσο τα προβλήματα για τις επιχειρήσεις του κλάδου δεν εξαφανίστηκαν. Ετσι, στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών φιλοξενούνται σταθερά αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες ως αποτέλεσμα χρεών που δημιουργήθηκαν κατά το παρελθόν.

Στο πλαίσιο αυτό, ακόμη και στην κορύφωση της θερινής σεζόν, 45 τέτοιες μονάδες, μεγάλες ή μικρότερες, σε διάφορες περιοχές της χώρας αναμένεται να βρεθούν από τις αρχές Σεπτεμβρίου και για το επόμενο διάστημα αντιμέτωπες με το ηλεκτρονικό σφυρί.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μέχρι την ημερομηνία διενέργειας κάθε πλειστηριασμού είναι πιθανό να προκύψει αναστολή ή ματαίωσή του, ανάλογα με τις νομικές κινήσεις που έχουν μεσολαβήσει, καθώς και ότι για όσες μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία η αναγκαστική εκτέλεση από μόνη της δεν την επηρεάζει.

Στο ηλεκτρονικό σφυρί ξενοδοχειακές μονάδες σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά

Στον Ανισσαρά του Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου βγαίνει σε πλειστηριασμό ξενοδοχειακή μονάδα στη θέση «Φρούδια». Πρόκειται για μονάδα της εταιρείας Γαλήνη Α.Ε., με τον πλειστηριασμό να έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου με τιμή εκκίνησης 1.614.000 ευρώ.

Σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, επιφάνειας 5.841,40 τ.μ., έχει ανεγερθεί ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 51 δωματίων (47 δίκλινα και 4 μονόκλινα) και 98 κλινών. Αποτελείται από ένα διώροφο κτίσμα με υπόγειο, πισίνα και υπαίθριο μπαρ, καθώς και άλλα δύο κτίρια. Το ισόγειο και ο α’ όροφος, στους οποίους βρίσκονται οι κύριοι χώροι του ξενοδοχείου, έχουν έκαστος εμβαδόν 579 τ.μ. και το υπόγειο στο οποίο βρίσκονται οι βοηθητικοί χώροι 220 τ.μ.

Η πισίνα και ο περιβάλλων χώρος αυτής είναι εμβαδού 103 τ.μ., ενώ γενικά ο ακάλυπτος χώρος είναι διαμορφωμένος με πλακόστρωση, καλλωπιστικά φυτά και δέντρα. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η μονάδα δεν είναι ανακαινισμένη και το επίπεδο συντήρησης κρίνεται μέτριο έως χαμηλό.

Τετραπλός πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 21 Οκτωβρίου που αφορά την ξενοδοχειακή μονάδα «Alianthos Beach Hotel» και άλλα οικόπεδα στον Πλακιά Ρεθύμνου.

Το ξενοδοχείο αναπτύσσεται σε οικόπεδο 582,34 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο, στην τοπική κοινότητα Μύρθιου, δημοτικής ενότητας Φοίνικα, Δήμου Αγίου Βασιλείου. Περιλαμβάνει δύο κτίρια που λειτουργούν ως τουριστικό κατάλυμα ενοικιαζόμενων δωματίων (κατηγορίας 3*). Το πρώτο είναι τριώροφο και το δεύτερο διώροφο, ενώ αποτελούνται από υπόγειο εμβαδού 79 τ.μ., ισόγειο 350,58 τ.μ., πρώτο όροφο 350,58 τ.μ. και δεύτερο όροφο 236,25 τ.μ., δηλαδή συνολικού εμβαδού 1.016,42 τ.μ.

Μέρος του περιβάλλοντος χώρου έχει κλείσει με μεταλλική κατασκευή (επέκταση περίπου 125 τ.μ.) που περιλαμβάνει χώρο εστίασης. Το ακίνητο είναι αρχικής κατασκευής του 1980 με τελευταία ριζική ανακαίνιση το 2010 -2015 περίπου, καλής συντήρησης και βρίσκεται σε ιδιαίτερα προνομιακή θέση (παραθαλάσσιο). Η τιμή εκκίνησης για αυτό έχει οριστεί σε 1.315.000 ευρώ. Σε βάρος της ιδιοκτήτριας εταιρείας γίνονται την ίδια μέρα άλλοι τρεις πλειστηριασμοί για ισάριθμα οικόπεδα στην ίδια περιοχή, με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς 2,2 εκατ. ευρώ.

Στα Χανιά, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου, στην κτηματική περιφέρεια Μακρύς Τοίχος / Δαράτσος, βρίσκεται το επόμενο ακίνητο που έχει προγραμματιστεί να βγει στο σφυρί στις 7 Οκτωβρίου με τιμή πρώτης προσφοράς 1.224.000 ευρώ.

Πρόκειται για συγκρότημα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων που λειτουργεί με την επωνυμία «Sun Beach Apartments». Αναπτύσσεται σε οικόπεδο 382 τ.μ., που βρίσκεται σε απόσταση δίλεπτου βαδίσματος από αμμώδη παραλία. Το τουριστικό κατάλυμα διαθέτει 3 δωμάτια – διαμερίσματα στο ισόγειο και 4 στον πρώτο όροφο. Επιπλέον, διαθέτει υπόγειο με βοηθητικές χρήσεις και δώμα, ενώ ο περιβάλλων χώρος είναι διαμορφωμένος με πισίνα.

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