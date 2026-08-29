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ΚΡΗΤΗ

Χασισοφυτείες σε Μυλοπόταμο και Ανώγεια εντόπισε η αστυνομία - Δύο συλλήψεις (εικόνες)

χασισοφυτείες ρέθυμνο
clock 11:17 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης σε ορεινές περιοχές  πραγματοποιήθηκε χθες (28.08.2026) στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την πάταξη του φαινομένου της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης καθώς και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου. 

χασισοφυτείες ρέθυμνο

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκαν σε ορεινές περιοχές των Δήμων Μυλοποτάμου και Ανωγείων συνολικά 12 φυτείες κάνναβης στις οποίες καλλιεργούνταν συνολικά 114 δενδρύλλια  κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως 3 μέτρα τα οποία και εκριζώθηκαν. 

χασισοφυτείες ρέθυμνο

Επίσης κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιμελώς κρυμμένα εντός εσοχής βράχων δοχείο που περιείχε -170- φυσίγγια και χρηματικό ποσό 400 ευρώ καθώς και σε ειδικό χώρο αποξήρανσης, στελέχη δενδρυλλίων κάνναβης  συνολικού βάρους 126 γραμμαρίων. 

Από την ενεργηθείσα προανάκριση προέκυψε ότι δύο τις ανευρεθείσες φυτείες βρισκόντουσαν σε αγροτεμάχια ιδιοκτησίας δυο ημεδαπών, 70 και 77 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα παραβάσεων νομοθεσίας περί ναρκωτικών (καλλιέργεια) και όπλων. 

χασισοφυτείες ρέθυμνο

Η προανάκριση για την ταυτοποίηση λοιπών καλλιεργητών συνεχίζεται από Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης  και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

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