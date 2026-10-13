Play-off Μουντιάλ Γυναικών: Αγγλία - Ελλάδα 5-0

Φανερά επηρεασμένη από την πρωτόγνωρη για αυτήν ατμόσφαιρα που δημιούργησαν 25.000 φίλαθλοι της Αγγλίας και με εμφανή τα σημάδια της κούρασης από το πρώτο ματς play off στο Ηράκλειο, η Εθνική Γυναικών ηττήθηκε 5-0 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Αγγλία, στο Λέστερ και αποκλείστηκε από την τελική φάση του Μουντιάλ 2027.

Η Εθνική δεν μπήκε καλά στο ματς, είχε δυσκολία να κρατήσει μπάλα και οι Αγγλίδες με πίεση ψηλά ήταν διαρκώς στην επίθεση. Οι γηπεδούχες άνοιξαν το σκορ πολύ νωρίς, μόλις στο 3' ξαφνιάζοντας την Εθνική, όταν συνδυάστηκαν τα δύο μεγαλύτερα από τα "αστέρια" της, με την Τζέιμς να βγάζει τετ-α-τετ την Ρούσο που πλάσαρε εύστοχα. Στο 16' η δημιουργός του πρώτου γκολ, Λορίν Τζέιμς, έγινε αποδέκτης της μπάλας στην περιοχή και με καταπληκτικό σουτ το 2-0.

Οι Αγγλίδες συνέχισαν στο ίδιο επιθετικό τέμπο, επισκέπτονταν με ευκολία την ελληνική περιοχή, η Κατεργιανάκη είχε δύο καλές επεμβάσεις, αλλά στο 30' πέτυχαν και τρίτο γκολ με κεφαλιά της Στανγουέι, που αξιοποίησε σέντρα της Χεμπ από αριστερά, ενώ πέντε λεπτά αργότερα η Χεμπ δημιούργησε ξανά, δίνοντας την ευκαιρία στην Τζέιμς να πετύχει το δεύτερο δικό της γκολ και τέταρτο των "λιονταριών". Στο πρώτο μέρος οι καλύτερες στιγμές της Ελλάδας σταμάτησαν στην Χάμπτον, η οποία έδιωξε σε κόρνερ το σουτ της Παπαθεοδώρου στο 4' και μπλόκαρε σταθερά το διαγώνιο σουτ της Σάιχ στο 22'.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο αγώνας κύλησε στο ίδιο μοτίβο, οι Βρετανίδες συνέχισαν να πιέζουν και να δημιουργούν ευκαιρίες για να διευρύνουν το προβάδισμά τους όμως η Κατεργιαννάκη με τις επεμβάσεις της και η αμυντική λειτουργία της Εθνικής κράτησαν το 4-0 έως το 70'. Τότε η σταρ της Αγγλίας και μια από τις καλύτερες ποδοσφαιρίστριες στον κόσμο, η Αλέσια Ρούσο, υποδέχτηκε την κάθετη πάσα της Γοόλς, πέρασε την τερματοφύλακα της Ελλάδας και σε κενή εστία σκόραρε για δεύτερη φορά στον αγώνα.

Αγγλία (Σαρίνα Βίγκμαν):Χάμπτον, Λε Τισσιέ (59' Τσάρλς), Γουίλιαμσον (71' Φίσκ), Κάρτερ, Γκρίνγουντ, Πότερ (59' Πάρκ), Στάνγουέι, Γουόλς, Τζέιμς (46' Μίντ), Χέμπ (60' Γκόντφρι), Ρούσο.

Ελλάδα (Βασίλης Σπέρτος): Κατεργιαννάκη, Γιαννακά, Μάρκου, Γκούνη, Πατερνά (46' Νταρζάνου), Μπράμε (46' Ραπάνη), Σαρρή (70' Χαλατσογιάννη), Μωραΐτου (46' Δρακογιαννάκη), Σάιχ (80' Αργυρίου), Παπαθεοδώρου, Μπρουκσάιρ.