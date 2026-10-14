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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαλένθια - Ολυμπιακός 97-102: Αδιανόητη ανατροπή(vid)

ολυ
clock 00:50 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με μια εντυπωσιακή αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο και παρά το γεγονός ότι είδε τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποβάλλεται στο 32΄ με δύο τεχνικές ποινές, ο Ολυμπιακός όχι μόνο επέστρεψε από το -28 (62-34 στο 22΄), αλλά έφυγε θριαμβευτής από τη Βαλένθια, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 102-97 των «νυχτερίδων» στην παράταση (90-90κ.α.) βελτιώνοντας σε 4-1 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους Ισπανούς στην πρώτη ήττα τους. 

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με τους χειρότερους οιωνούς. Μετά από μια λάθος απόφαση των διαιτητών, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή. Ωστόσο, οι παίκτες του συνέχισαν να βγάζουν τσαγανό. Με μπροστάρη τον τεράστιο Φουρνιέ, οι πρωταθλητές Ευρώπης συνέχισαν να μειώνουν τη διαφορά, φτάνοντας στο -6 (81-75). Ο Μίροτιτς σκόραρε, αλλά ο Μοντέρο έβαλε τρίποντο, ο Φουρνιέ έφτασε τους 17 πόντους και ο Εντιάι έβαλε μπροστά τους ερυθρόλευκους (83-84). Τρίποντο του Μπρουκς για το 86-84, καλάθι του Φουρνιέ και κάρφωμα του Εντιάι για το 86-88. Λάθος του Μοντέρο στην επίθεση, τάπα του Παπανικολάου στον Μπρουκς και φάουλ του Τέιλορ στον Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος πέτυχε μια, με τον Ρίβερς να μειώνει σε 88-89. Ακολούθως, ο Μοντέρο είχε 1/2 βολές για το 90-88. Ο Σορτς σκόραρε γιασ το 90-90, ο Μοντέρο αστόχησε και το ματς πήγε παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Παπανικολάου δέχθηκε τεχνική ποινή, αλλά αυτό δε σταμάτησε τους ατσάλινους ερυθρόλευκους. Με καλάθι του Βεζένκοφ έγινε το 95-96, και ο Μοντέρο με σουτάρα το 95-98. Η Βαλένθια έχανε το ένα μετά το άλλο, με τον Φουρνιέ να κάνει το 100-95. Ο Σορτς πέτυχε δύο βολές για το 100-97, ο Φουρνιέ αστόχησε δύο φορές, αλλά οι παίκτες του Ολυμπιακού πήραν τα κρίσιμα ριμπάουντ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ έκανε το 102-97, με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει μια επική ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 31-17, 59-34, 71-58, 90-90κ.α., 97-102 παρ.

Βαλένθια (Άλμπερτ): Σορτς 16 (4/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/8 βολές, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τέιλορ 15 (4/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πουέρτο 6 (1), Ρίβερς 13 (5/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο), Σεν-Σουπερί, Κάρντενας 4 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Οσετκόφσκι 3 (1/6 τρίποντα), Μουρ 7 (1), Μπρουκς 14 (4/10 τρίποντα), Σακό, Μίροτιτς 19 (3/3 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 7/7 βολές), Ριβέρο

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 3 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Γουορντ 5 (2/6 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μοντέρο 26 (7/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 9/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοφ 14 (2/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 7/8 βολές, 7 ριμπάουντ), Παπανικολάου 9 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 2 (1/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο σε 5:04), Εντζάι 11 (4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μιλουτίνοφ 7 (2/3 δίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόσεφ, Χολ, Τζόουνς 2, Φουρνιέ 23 (5/11 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 7/7 βολές, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα)

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