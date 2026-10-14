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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Θρίαμβος της Μπριζ στο Μιλάνο

bruges
clock 00:08 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τον Τρεσόλντι να πανηγυρίζει ένα ονειρεμένο χατ-τρικ η Μπριζ πανηγύρισε μία τεράστια νίκη με 4-3 στο Μεάτσα επί της νταμπλούχου Ιταλίας Ίντερ. Η Μπάγερν έκανε ολική ανατροή στην Νορβηγία αλλά η Βίκινγκ κατάφερει να τσιμπήσει βαθμό από τους Βαυαρούς, εντός έδρας επιτυχίες για Βιγιαρεάλ και Λειψία.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

  • Λανς – Σπόρτινγκ 0-2
  • Σαμπάχ – Σλάβια Πράγας 2-0
  • Γαλατάσαραϊ – Μπαρτσελόνα 1-4
  • Λειψία – Αϊντχόφεν 1-0
  • Άρσεναλ – Λιλ 3-0
  • Ατλέτικο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0
  • Βιγιαρεάλ – Νάπολι 3-1
  • Βίκινγκ – Μπάγερν 3-3
  • Ίντερ – Μπριζ 3-4

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

  • 19:45 ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ
  • 19:45 Φέγενορντ – Κόμο
  • 22:00 Σαχτάρ – ΑΕΚ
  • 22:00 Μπέτις – Πόρτο
  • 22:00 Ρόμα – Ρεάλ
  • 22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη
  • 22:00 Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε
  • 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν
  • 22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Ντόρτμουντ
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