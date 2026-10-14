Champions League: Θρίαμβος της Μπριζ στο Μιλάνο

Με τον Τρεσόλντι να πανηγυρίζει ένα ονειρεμένο χατ-τρικ η Μπριζ πανηγύρισε μία τεράστια νίκη με 4-3 στο Μεάτσα επί της νταμπλούχου Ιταλίας Ίντερ. Η Μπάγερν έκανε ολική ανατροή στην Νορβηγία αλλά η Βίκινγκ κατάφερει να τσιμπήσει βαθμό από τους Βαυαρούς, εντός έδρας επιτυχίες για Βιγιαρεάλ και Λειψία.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Λανς – Σπόρτινγκ 0-2

Σαμπάχ – Σλάβια Πράγας 2-0

Γαλατάσαραϊ – Μπαρτσελόνα 1-4

Λειψία – Αϊντχόφεν 1-0

Άρσεναλ – Λιλ 3-0

Ατλέτικο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0

Βιγιαρεάλ – Νάπολι 3-1

Βίκινγκ – Μπάγερν 3-3

Ίντερ – Μπριζ 3-4

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου