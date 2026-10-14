Champions League: Θρίαμβος της Μπριζ στο Μιλάνο

Με τον Τρεσόλντι να πανηγυρίζει ένα ονειρεμένο χατ-τρικ η Μπριζ πανηγύρισε μία τεράστια νίκη με 4-3 στο Μεάτσα επί της νταμπλούχου Ιταλίας Ίντερ. Η Μπάγερν έκανε ολική ανατροή στην Νορβηγία αλλά η Βίκινγκ κατάφερει να τσιμπήσει βαθμό από τους Βαυαρούς, εντός έδρας επιτυχίες για Βιγιαρεάλ και Λειψία.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
Τρίτη 13 Οκτωβρίου
- Λανς – Σπόρτινγκ 0-2
- Σαμπάχ – Σλάβια Πράγας 2-0
- Γαλατάσαραϊ – Μπαρτσελόνα 1-4
- Λειψία – Αϊντχόφεν 1-0
- Άρσεναλ – Λιλ 3-0
- Ατλέτικο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0
- Βιγιαρεάλ – Νάπολι 3-1
- Βίκινγκ – Μπάγερν 3-3
- Ίντερ – Μπριζ 3-4
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου
- 19:45 ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ
- 19:45 Φέγενορντ – Κόμο
- 22:00 Σαχτάρ – ΑΕΚ
- 22:00 Μπέτις – Πόρτο
- 22:00 Ρόμα – Ρεάλ
- 22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη
- 22:00 Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε
- 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν
- 22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Ντόρτμουντ