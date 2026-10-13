Λονδίνο: Πρόστιμα και «διαπόμπευση» στο Facebook για όσους πετούν σκουπίδια εκτός κάδων

Σε δραστικά και πρωτοφανή μέτρα προχωρούν οι τοπικές αρχές στο Λονδίνο προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της αυθαίρετης απόρριψης σκουπιδιών στους δρόμους.

Σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος στην ατιμωρησία, το Δημοτικό Συμβούλιο του Χίλινγκντον αποφάσισε να δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες παραβατών που καταγράφονται να πετούν απορρίμματα, ζητώντας παράλληλα τη συνδρομή των πολιτών για την ταυτοποίησή τους.







«Διαπόμπευση» και πρόστιμα



Όπως δήλωσαν αξιωματούχοι του Χίλινγκντον, υπάρχει έντονη οργή για τους κατοίκους που «συνεχίζουν να πιστεύουν ότι μπορούν να πετούν σκουπίδια και να απομακρύνονται με το αυτοκίνητό τους χωρίς συνέπειες».

Οι αρμόδιες ομάδες αστυνόμευσης και ελέγχου εντόπισαν ένα συστηματικό σημείο παράνομης εναπόθεσης απορριμμάτων έξω από το πάρκινγκ του Ιερού Ναού του Αγίου Άνσελμ στην περιοχή Χέις, όπου πολίτες αφήνουν συχνά σακούλες σκουπιδιών.

Πλέον, η δημοτική αρχή αναρτά τις φωτογραφίες των δραστών στη επίσημη σελίδα της στο Facebook, καλώντας τους δημότες να επικοινωνήσουν μαζί της για να βοηθήσουν στην αναγνώριση των υπευθύνων.







Η πρωτοβουλία αυτή, όπως σημειώνει η Daily Mail, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα, με την οποία το Χίλινγκντον προειδοποίησε τους κατοίκους ότι αντιμετωπίζουν άμεσα πρόστιμα έως και 1.000 λίρες (περίπου 1.180 ευρώ), καθώς και το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης.

Η πρώτη καταστροφή φορτηγού σε πρέσα



Στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων, ο δήμος του Χίλινγκντον προχώρησε και στην καταστροφή του πρώτου οχήματος που συνδέθηκε με παράνομη ρίψη μπάζων και σκουπιδιών στην περιοχή.

Επρόκειτο για ένα ημιφορτηγό Ford Iveco, το οποίο καταγράφηκε να ξεφορτώνει παράνομα απορρίμματα σε κατοικημένο δρόμο στο Άικενχαμ.

Η ομάδα αντιμετώπισης αντικοινωνικής συμπεριφοράς του Δήμου εντόπισε το όχημα μέσω του δικτύου καμερών ασφαλείας (CCTV), το κατέσχεσε στην περιοχή του Χέις, το μετέφερε σε χώρο φύλαξης και στη συνέχεια το οδηγήσε στην πρέσα στις 3 Σεπτεμβρίου.

«Όπου διαθέτουμε στοιχεία, θα χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμη εξουσία επιβολής του νόμου για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δημοτικός σύμβουλος Άνταμ Μπένετ, αρμόδιος αντιδήμαρχος για την κοινότητα, το περιβάλλον και την αστυνόμευση.

«Όλοι έχουμε έναν ρόλο να διαδραματίσουμε διατηρώντας το Χίλινγκντον καθαρό, επομένως προτρέπω τους κατοίκους να διαθέτουν τα απορρίμματά τους υπεύθυνα και να μας αναφέρουν τυχόν περιστατικά παράνομης εναπόθεσης».

Εκτόξευση των περιστατικών σε εθνικό επίπεδο



Τα μέτρα του Χίλινγκντον έρχονται σε μια περίοδο που τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν δραματική αύξηση του φαινομένου σε ολόκληρη την Αγγλία, αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο από το υπουργείο Περιβάλλοντος, τα περιστατικά παράνομης εναπόθεσης απορριμμάτων που εκλήθησαν να διαχειριστούν οι δημοτικές αρχές αυξήθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 1,26 εκατομμύρια.

Για τη περίοδο 2024-2025 καταγράφηκε αύξηση 9% σε συγκριση με τα 1,15 εκατομμύρια περιστατικά της περιόδου 2023-2024, σημειώνοντας την υψηλότερη τιμή από το 2018-2019, οπότε και υιοθετήθηκε η νέα μέθοδος καταγραφής.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν αποκλειστικά απορρίμματα που πετάγονται παράνομα σε δημόσιους χώρους.

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