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Δήμος Αγίου Νικολάου: Το Κοινωνικό Παντοπωλείο δίπλα στις ωφελούμενες οικογένειες και στα παιδιά

ΤΕΒΑ προϊόντα παντοπωλείου
clock 20:54 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγίου Νικολάου, προχώρησε και φέτος στη διάθεση σχολικών ειδών σε παιδιά οικογενειών που στηρίζει, με τη συμβολή τοπικών επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στην προσπάθεια προσφοράς και αλληλεγγύης.

«Και φέτος, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγίου Νικολάου στάθηκε δίπλα στις οικογένειες της δομής, προσπαθώντας να στηρίξει τα παιδιά και να τα βοηθήσει να ξεκινήσουν το σχολείο με όλα τα απαραίτητα εφόδια.

Τα σχολικά είδη είναι μια σημαντική ανάγκη για κάθε οικογένεια, ιδιαίτερα στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

Μέσα από την προσφορά σχολικών ειδών, μπορέσαμε να δώσουμε στα παιδιά τετράδια, γραφική ύλη και άλλα απαραίτητα για το σχολείο, χαρίζοντάς τους λίγη περισσότερη χαρά και ένα όμορφο ξεκίνημα. Σε αυτή την προσπάθεια, πολύτιμη ήταν η συμβολή των βιβλιοπωλείων «Αλφαβητάρι» και «Προμηθέας», καθώς και του Toyland JUMBO, που προσέφεραν σχολικά είδη για τα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών.

Τους ευχαριστούμε θερμά για τη γενναιόδωρη προσφορά τους και για το χαμόγελο που χάρισαν στα παιδιά. Για εμάς, κάθε τέτοια προσφορά έχει ξεχωριστή αξία, γιατί πίσω από κάθε σχολική τσάντα, κάθε τετράδιο και κάθε μολύβι υπάρχει ένα παιδί που αξίζει να ξεκινά τη σχολική του χρονιά με χαρά και αισιοδοξία», αναφέρει στην ανακοίνωση. 

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