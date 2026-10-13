Συνελήφθησαν δυο άτομα για παράνομη απόρριψη αποβλήτων- Ο ανήλικος ήταν σε καρότσα σε όλη την καταδίωξη

Ένας ανήλικος και ένας ακόμη άνδρας 37 χρόνων συνελήφθησαν έπειτα από καταδίωξη, στην περιοχή του Βοτανικού, να ρίχνουν στερεά απόβλητα σε οικόπεδο στην περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινούνται με φορτηγό όχημα και να ρίχνουν σε οικόπεδο μεγάλες ποσότητες ξύλων από παλαιά οικιακά έπιπλα, σακούλες με μπάζα και λοιπά απόβλητα οικοδομικών εργασιών. Οι αστυνομικοί τους κάλεσαν να σταματήσουν, και εκείνοι επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα αναπτύσσοντας ταχύτητα. Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν. Κατά την καταδίωξη, ο 37χρονος οδηγός παραβίασε επανειλημμένα πινακίδες STOP πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Ο 17χρονος καθ΄ όλη τη διάρκεια της καταδίωξης, παρέμεινε στην καρότσα του οχήματος εκτεθειμένος σε άμεσο κίνδυνο. Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, οι αστυνομικοί, εκμεταλλευόμενοι και την αυξημένη κίνηση, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και οδήγησαν τους δύο δράστες στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Κολωνού, ενώ το όχημα κατασχέθηκε.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, απείθεια, έκθεση και επικίνδυνη οδήγηση. Επιπλέον, σε βάρος του 37χρονου οδηγού βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.340 ευρώ.

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