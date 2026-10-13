Δίκη Τέμπη: «Πήγε με το τρένο για να κάνει οικονομία, πριν τον γάμο του» - Κατέθεσαν οι γονείς 23χρονου θύματος

Με τις καταθέσεις των γονιών του Κύπριου φοιτητή Κυπριανού Παπαϊωάννου ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι γονείς του μίλησαν αρχικά για τον χαρακτήρα του Κυπριανού, φοιτητή νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την αγάπη του για την Ελλάδα, την πίστη του στον Θεό και τα σχέδια του να παντρευτεί την αρραβωνιαστικιά του τον Αύγουστο του 2023.

Ο πάτερ Χριστόδουλος Παπαϊωάννου, πατέρας του Κυπριανού, κατέθεσε πως το τριήμερο της Αποκριάς πριν το δυστύχημα είχε πάει με την αρραβωνιαστικιά του για να πάρει τις κορώνες για τον γάμο και αποφάσισε να επιστρέψει με το τρένο στη Θεσσαλονίκη και όχι με το αεροπλάνο για να κάνει οικονομία εν όψει του γάμου. «Ήταν ένα παιδί της υπακοής και της χαράς. Είχε απέραντη αγάπη στον Θεό και την πατρίδα, τη μητέρα Ελλάδα. Είχε ζητήσει την άδεια να ανέβει στη στέγη να βάλει μια μεγάλη ελληνική σημαία. Πήγε στις ειδικές δυνάμεις. Ήθελε να είναι μάχιμος αν γινόταν κάτι με τους Τούρκους να μπορέσει να υπερασπιστεί την πατρίδα».

Ο πάτερ Χριστόδουλος στη συνέχεια αναφέρθηκε στη στιγμή που έμαθε για το δυστύχημα, στο ταξίδι στη Λάρισα για να παραλάβει τη σορό και στην αγωνία του να μάθει για το πως πέθανε αφού όταν άνοιξε το φέρετρο, όπως κατέθεσε, είδε το σώμα του ακέραιο με κάποια εγκαύματα και μια μυρωδιά χημικών. «Με τη σύγκρουση αυτή κόπηκε το κεφάλι της ύπαρξης μου. Ήθελα να τον δω. Άνοιξα το φέρετρο. Ο γιος μου μέσα σε ένα μαύρο σακούλι, γυμνός χτυπημένος, του έκαναν νεκροψία, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Ήρθαμε στην Κύπρο, τον μετέφερα σπίτι μου. Του πλύναμε τις πληγές του και είδαμε ότι είχε παράξενα εγκαύματα στο σώμα του και μύριζε χημικά. Έμοιαζε με μυρωδιά που έχουν τα καθαριστήρια. Χρειάστηκε να τον πλύνουμε πολλές φορές με το κρασί για να φύγει η μυρωδιά. Το σώμα του ήταν κατακρεουργημένο από τους ιατροδικαστές. Είχε παράξενα εγκαύματα που έμοιαζαν με αυτά των πυροσβεστών. Είμαστε βέβαιοι ότι ο θάνατος του προήλθε μετά το χτύπημα. Τι προκάλεσε αυτή τη μεγάλη έκρηξη; Τα έλαια σιλικόνης δεν μου απαντούν ούτε στη μυρωδιά, ούτε στην ένταση της έκρηξης. Παρακαλώ το δικαστήριο να διαφωτίσει τις αιτίες της φωτιάς και της έκρηξης».

Στη συνέχεια, ο πατέρας του Κυπριανού ανέφερε πως έδωσε να εξεταστεί το πορτοφόλι του που ήταν μέσα στο καμένο σακάκι του και τα αποτελέσματα έδειξαν διάφορες χημικές ουσίες. Ο πάτερ Χριστόδουλος ζήτησε από το δικαστήριο να απαντήσει στα ερωτήματα σχετικά με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και την πρόκληση της πυρόσφαιρας. «Γιατί το σώμα του Κυπριανού είχε εγκαύματα που δεν προκλήθηκαν από έλαια σιλικόνης;» ανέφερε ο πάτερ Χριστόδουλος, ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του δείχνοντας στο δικαστήριο φωτογραφίες του Κυπριανού πριν τη σύγκρουση και μετά. Η δίκη συνεχίζεται με την κατάθεση της μητέρας του Γεράσιμου.

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