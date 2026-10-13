Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστού μέσω του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: Ξεκίνησε η αποστολή SMS

Ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, η σταδιακή αποστολή των πρώτων SMS με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού, στο πλαίσιο της συνέχισης του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Υγείας, το πρόγραμμα αποτελεί πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους, διασφαλίζοντας την καθολική και δωρεάν πρόσβαση όλων των δικαιούχων σε προληπτικούς ελέγχους για την έγκαιρη διάγνωση και την προστασία της υγείας. Οι δικαιούχοι, το είδος και η συχνότητα διενέργειας των εξετάσεων καθορίζεται με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθηντήριες οδηγίες και τη σχετική γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας.

Οι δικαιούχοι

Ειδικότερα, για τον νέο κύκλο πρόληψης του καρκίνου του μαστού, δικαιούχοι είναι 2.385.935 γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες.

Με άυλη συνταγογράφηση: Οι γυναίκες που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, λαμβάνουν το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό μέσω SMS.



Χωρίς άυλη συνταγογράφηση: Όσες γυναίκες δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν το ραντεβού τους δωρεάν μόνο με το ΑΜΚΑ τους μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.gr. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα, βλέπουν τα συνεργαζόμενα κέντρα στην περιοχή τους και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπορούν να κλείσουν ραντεβού μόνο με το ΑΜΚΑ τους και να κάνουν τις εξετάσεις τους.



Οι δωρεάν εξετάσεις περιλαμβάνουν ψηφιακή μαστογραφία και, εφόσον προκύψει σχετική ένδειξη, υπερηχογράφημα μαστών.

Πάνω από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο



Τα στοιχεία της συνολικής αποτίμησης του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνουν την καθοριστική σημασία της πρόληψης:

Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».



500.301 πολίτες έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση ή ιατρική αντιμετώπιση.

Στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του προγράμματος Προλαμβάνω έκαναν ψηφιακή μαστογραφία 1.267.026 γυναίκες, ενώ 87.231 γυναίκες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα.



Περισσότερες από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, γεγονός που αυξάνει θεαματικά τα ποσοστά πλήρους ίασης.

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