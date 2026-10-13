Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Εξαίρεση της Ανακρίτριας ζητούν οι δύο κατηγορούμενοι

Την εξαίρεση της Ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ζητούν οι δύο κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι κατηγορούμενοι,18 και 22 ετών, έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια καθώς σήμερα ορίστηκαν οι απολογίες τους. Ωστόσο, μετά την αίτηση εξαίρεσης κατά της δικαστικής λειτουργού που κατέθεσαν, η απολογητική διαδικασία δεν θα ξεκινήσει αν δεν κριθεί η προσφυγή των κατηγορουμένων από το αρμόδιο δικαστικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κατηγορούμενοι, φαίνεται να προσάπτουν στην Ανακρίτρια ότι εξέδωσε ένταλμα σύλληψης αν και γνώριζε ότι είχε παραδοθεί ήδη ο ένας εκ των δύο.

Οι δικαστές του Συμβουλίου θα κρίνουν την αίτηση και θα αποφανθούν αν οι αιτιάσεις των κατηγορουμένων, συνιστούν λόγους μεροληπτικής ή προκατειλημμένης σε βάρος τους στάση της Ανακρίτριας.

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