Ελευσίνα: Οπλοστάσιο και φασιστικό υλικό στα σπίτια των νεοναζί που επιτέθηκαν σε 32χρονο

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο νεοναζί για τη δολοφονική επίθεση εναντίον του 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα.

Την ίδια ώρα, τα ευρήματα της αστυνομίας στα σπίτια των δραστών αποκαλύπτουν ένα οπλοστάσιο με μαχαίρια, σιδερογροθιές και φασιστικό-ναζιστικό υλικό, ενώ το θύμα περιγράφει σε μια συγκλονιστική μαρτυρία τις δραματικές στιγμές που έζησε, αποκαλύπτοντας πως ένας τυχαίος περαστικός του έσωσε τη ζωή την ώρα που αιμορραγούσε ασταμάτητα.

Μαχαίρια, σιδερογροθιές και ναζιστικά εγχειρίδια στο σπίτι των δραστών

Μαχαίρια, σιδερογροθιά, κουκούλες, αντιασφυξιογόνος μάσκα, καθώς και βιβλία και έντυπο υλικό για τον «εθνικό κοινωνισμό» είναι μεταξύ όσων βρέθηκαν στο σπίτι του 22χρονου νεοναζί που επιτέθηκε μαζί με ακόμη ένα άτομο στον 32χρονο.

Ανάμεσα στα αντικείμενα υπήρχαν δύο μαχαίρια, εκ των οποίων το ένα τύπου «πεταλούδα». Υπήρχε επίσης βιβλίο με τίτλο «Εθνικός Κοινωνισμός», καθώς και φυλλάδια και αυτοκόλλητα με φασιστικά συνθήματα, μεταξύ των οποίων υλικό της «Αυτόνομης Εθνικιστικής Νεολαίας Αθήνας».

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του 18χρονου, που παραδόθηκε σήμερα στις Αρχές, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα πράσινο μακρυμάνικο φούτερ με στάμπα «MEGARA GATE 13»,

ένα μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα «WEST BLOCK PANATHINAIKOS»,

ένα ζευγάρι γάντια «κοκάλινα» μηχανής,

ένα σορτς χρώματος μπλε μάρκας ΝΙΚΕ,

ένα κράνος μηχανής μάρκας CORSA χρώματος λευκού-μαύρου,

ένα μπουφάν χρώματος μπλε μάρκας EMERSON,

μία δάδα χειρός μάρκας POSEIDON,

ένα αυτοκόλλητο που αναγράφει: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ»

ένα αυτοκόλλητο που αναγράφει: «ΧΑΙΔΑΡΙ ΘΥΡΑ 13».

Δίωξη για ανθρωποκτονία στους δύο νεοναζί

Κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας αποδίδει ο εισαγγελέας στους δύο νεοναζί δράστες.

Ο εισαγγελικός λειτουργός απήγγειλε κατηγορίες τόσο στον 22χρονο όσο και στον έτερο συμμετέχοντα στην επίθεση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι. Κατά πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δράστες είπαν στο θύμα «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ».

«Δεν είχα καταλάβει ότι θα προσπαθήσουν όντως να με σκοτώσουν»

«Εγώ ήμουν κάτω από το σπίτι μου, βόλτα με τα σκυλιά μου. Εκεί δέχτηκα την επίθεση από τους δύο νεοναζί. Ένας πέρασε, πήγε, έφερε τον φίλο του και επανήλθαν. Άρχισαν μου έλεγαν "είσαι ο τάδε, που είσαι αντιφασίστας, που είσαι αριστερός". Μου έλεγαν "είμαστε φασίστες, σας κάνουμε, σας δείχνουμε". Εγώ τους ρώτησα κιόλας "Γιατί ήρθατε σε μένα;" και μου λέει "Άκου, με εσένα δεν έχουμε κάτι, αλλά εσύ θα ξέρεις αυτούς που έχουμε. Ήρθαμε σε σένα επειδή είσαι αριστερός, επειδή είσαι αντιφασίστας και είμαστε φασίστες". Αυτή ήταν η απάντησή τους», είπε αρχικά ο 32χρονος μιλώντας στο Mega.

Όπως περιγράφει, «Ο ένας ήταν με κράνος, ο άλλος με τα χαρακτηριστικά του προσώπου του εμφανή. Εγώ δεν είχα αντιληφθεί ότι πρόκειται για τέτοιας έντασης δολοφονική επίθεση εκείνη τη στιγμή. Κατάφερα, άφησα τα σκυλιά μου. Έκανα το λάθος, τους προσέγγισα επειδή μου έλεγαν "έλα εδώ" και τέτοια».

Όπως τονίζει, δεν είχε καταλάβει ότι πρόθεσή τους ήταν να τον σκοτώσουν.

«Όταν ο πρώτος έκανε επίθεση επάνω μου, εγώ ανταπάντησα. Τον έβαλα κάτω και ενώ τον είχα κάτω, αυτός ούρλιαζε στον άλλον "δώστον, δώστον, σφάξτον". Δεν είχα καταλάβει ότι θα προσπαθήσουν όντως να με σκοτώσουν. Δηλαδή δύο άτομα με κράνη εναντίον ενός και παρά ταύτα επιλέξανε επειδή δεν μπορούσαν αλλιώς, να προσπαθήσουν να με σκοτώσουν. Μου έδωσαν δύο μαχαιριές στα πόδια, είναι βαθιές και τρίτη που προσπάθησε και απέφυγα ήταν στο πάνω μέρος της κοιλίας προς θώρακα», αποκάλυψε ο 32χρονος.

Όπως συνεχίζει, «Ακόμα δεν ξέρω άμα έχω γλιτώσει το χειρουργείο στο δεξί πόδι. Μου έχουν ράψει και στα δύο πόδια, επειδή και στα δύο είμαι τρυπημένος. Υπάρχει το σημάδι ότι με έξυσε αλλά το απέφυγα, δεν έχω σφαχτεί εκεί. Τα άλλα είναι βαθιά τραύματα. Πέταγε η αρτηρία αίματα δηλαδή, το κράταγα με το χέρι μου όταν έφτανα στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας».

Την ώρα που αιμορραγούσε και προσπαθούσε να σωθεί, ένας περαστικός οδηγός αποδείχθηκε σωτήριος ακόμα και για την ίδια του τη ζωή.

«Με πήρε ένας άνθρωπος, ο όποιος πέρναγε τυχαία, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα μου έσωσε τη ζωή. Με το αμάξι, τον σταμάτησα και του λέω "φίλε, με μαχαιρώνουν" και μου είπε "μπες μέσα". "Αν πεθάνω σήμερα", του είπα "… αυτός με έφαγε" του λέω, "να το πεις". Θα μπορούσε κάλλιστα να φοβηθεί και να φύγει αλλά όχι, με πήρε και με πήγε στο Κέντρο Υγείας», υπογράμμισε το θύμα.

Το 32χρονο θύμα της επίθεσης στην Ελευσίνα στέλνει το δικό του μήνυμα, να σταματήσει η ανοχή απέναντι στη ναζιστική ιδεολογία! «Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει από τον κόσμο. Όπου και να ανήκεις πολιτικά, με τους ναζί δεν μπορείς να συναναστρέφεσαι».

Βίντεο - ντοκουμέντο από την επίθεση

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