Ελευσίνα: Μαχαίρωσαν 32χρονο – Ταυτοποιήθηκαν δύο νεαροί που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο

Αιματηρή επίθεση με πολιτικά κίνητρα, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής έρευνα της αστυνομίας, με δράστες τρεις άνδρες και θύμα 32χρονο, σημειώθηκε στις 16.20 το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί στην περιοχή και αναζητούνται.

Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κατά πληροφορίες οι δράστες είπαν στο θύμα «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ».

Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Μετά το επεισόδιο δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία κάποιων εκ των ακροδεξιών σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου στο διαδίκτυο.

Όπως δήλωσε ο τραυματίας στους αστυνομικούς, ανήκει στον αριστερό χώρο και οι δράστες του είπαν ότι τον χτύπησαν γιατί δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία τους. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν ήταν παρών στο συγκεκριμένο επεισόδιο του Αυγούστου και δεν έχει καμία σχέση με την δημοσιοποίηση των στοιχείων των ακροδεξιών.

Ο 32χρονος μετά την επίθεση μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, από όπου ο φύλακας ειδοποίησε την αστυνομία. Στη συνέχεια, επειδή τα τραύματα είναι βαθιά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά, όπου νοσηλεύεται. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης - Με ποινικό παρελθόν

Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ. οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο, που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Επιπρόσθετα και οι δύο έχουν απασχολήσει για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο, ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών.

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