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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό προσέκρουσε γέφυρα ενώ μεταφερόταν με όχημα οδικής βοήθειας! (βίντεο)

Φορτηγό Θεσσαλονίκη
clock 20:17 | 08/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/10), όταν ένα φορτηγό χτύπησε και κόλλησε στη γέφυρα Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη.



Όπως αναφέρει το thestival.gr, το λευκό φορτηγό μεταφερόταν με όχημα οδικής βοήθειας, καθώς φέρεται να είχε παρουσιάσει κάποια βλάβη. Την ώρα που ο γερανός της οδικής βοήθειας επιχείρησε να περάσει κάτω από τη γέφυρα , το φορτηγό, που βρισκόταν πάνω στην πλατφόρμα, προσέκρουσε στη γέφυρα και κόλλησε.

@mariaxasir Αεροπλάνο το έκανε #thessaloniki #🇬🇷🇬🇷 #fy ♬ πρωτότυπος ήχος - κεραυνός αγατε





Μάλιστα, το φορτηγό ακινητοποιήθηκε σε μία περίεργη θέση με το μπροστινό του μέρος να αιωρείται, ενώ η καρότσα του να ακουμπάει στο οδόστρωμα.

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