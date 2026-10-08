Το ελληνικό νησί που «αντιστέκεται» στη δημογραφική κρίση: Περισσότερες γεννήσεις από θανάτους (βίντεο)

Σε μια Ελλάδα που βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη δημογραφική συρρίκνωση, η Σαντορίνη παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα. Το νησί συγκαταλέγεται στις λίγες περιοχές της χώρας όπου οι γεννήσεις εξακολουθούν να ξεπερνούν τους θανάτους, με εκατοντάδες οικογένειες να επιλέγουν να ζήσουν εκεί και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.

Στη Σαντορίνη ζουν και εργάζονται σήμερα περίπου 480 πολύτεκνες οικογένειες. Μάλιστα, κάθε χρόνο η τοπική Ένωση Πολύτεκνων καταγράφει τέσσερις έως έξι νέες οικογένειες που εντάσσονται στις τάξεις της.

Από την Αθήνα στη Σαντορίνη

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Νικόλα και της Δώρας. Πριν από μερικά χρόνια πήραν την απόφαση να αφήσουν την Αθήνα και να επιστρέψουν στη Σαντορίνη, μαζί με τα πέντε παιδιά τους, τη Λουίζα, την Αλεξάνδρα, τη Χαράλαμπια, την Κατερίνα και τον Χαράλαμπο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ3, το ζευγάρι εξήγησε ότι βασικό κριτήριο για την επιλογή του ήταν η επιθυμία να προσφέρει στα παιδιά ένα πιο ασφαλές και ποιοτικό περιβάλλον. Όπως αναφέρουν, μέχρι σήμερα δεν έχουν μετανιώσει για την απόφασή τους.

Η ανατροφή πέντε παιδιών, ωστόσο, συνεπάγεται σημαντικές οικονομικές απαιτήσεις. Η μητέρα αναφέρεται στο αυξημένο κόστος της καθημερινότητας, σημειώνοντας ότι ακόμη και ένα ποσό της τάξης των 1.000 ευρώ τον μήνα δεν αρκεί για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειας, από τα τρόφιμα μέχρι τα απαραίτητα είδη για τα παιδιά.

Περισσότερα από 4.500 παιδιά στα σχολεία

Η πληθυσμιακή εικόνα του νησιού αποτυπώνεται και στον μαθητικό πληθυσμό. Στη Σαντορίνη λειτουργούν σήμερα 34 σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, όπου φοιτούν περισσότερα από 4.500 παιδιά. Για τις δύο μεγαλύτερες κόρες της οικογένειας, τη 13χρονη Λουίζα και τη 12χρονη Αλεξάνδρα, η ζωή σε μια πολύτεκνη οικογένεια σημαίνει περισσότερες ευθύνες και προσαρμογές, κυρίως απέναντι στα μικρότερα αδέλφια τους. Παρά τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, οι δύο αδελφές δηλώνουν ευγνώμονες για την οικογένεια που έχουν.

Η Σαντορίνη αποτελεί, έτσι, μια ξεχωριστή περίπτωση στον δημογραφικό χάρτη της χώρας. Οι περίπου 480 πολύτεκνες οικογένειες, η παρουσία περισσότερων από 4.500 μαθητών και το γεγονός ότι οι γεννήσεις παραμένουν περισσότερες από τους θανάτους συνθέτουν μια εικόνα διαφορετική από εκείνη που καταγράφεται σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου η πληθυσμιακή συρρίκνωση είναι εντονότερη.

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