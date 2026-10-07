Οδηγός φορτηγού απείλησε με τσεκούρι 49χρονο μετά από καβγά για την προτεραιότητα

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Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΖΗΤΑ 55χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος απείλησε με τσεκούρι έναν 49χρονο οδηγό ΙΧ μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα στην κυκλοφορία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:10 στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την οδό Σπύρου Πάτση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος, μετά τη διένεξη, πήρε τσεκούρι και απείλησε τον άλλο οδηγό ενώ προκάλεσε και φθορές στο αυτοκίνητό του.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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