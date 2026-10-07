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ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Αποχώρησε με φορείο ο Πάνος Ρούτσι

Πάνος Ρούτσι
clock 15:53 | 07/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναστάτωση επικράτησε σήμερα στη Λάρισα, όταν ο Πάνος Ρούτσι αισθάνθηκε αδιαθεσία και υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση παρέμβαση του ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο, όπου οι διασώστες του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και η μεταφορά του καταγράφηκαν σε βίντεο του onlarissa, στο οποίο φαίνεται το ασθενοφόρο να βρίσκεται στο σημείο και οι διασώστες να συνοδεύουν τον Ρούτσι κατά την αποχώρησή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν το λιποθυμικό επεισόδιο.

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