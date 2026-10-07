ΕΦΚΑ: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για ερωτήματα, αναφορές και καταγγελίες

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Σε λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 το νέο υποσύστημα υποβολής ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του φορέα.

Μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν γενικά ή ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες, χωρίς να χρειάζεται να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα σε διαφορετικές διευθύνσεις ή να προσέρχονται αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες.

Μετά την υποβολή, κάθε αίτημα θα δρομολογείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσιακή δομή, ώστε να εξετάζεται και να απαντάται από την υπηρεσία που έχει τη σχετική αρμοδιότητα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η νέα λειτουργία αποτελεί ακόμη ένα βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του φορέα.

Στόχος είναι η απλούστευση των διαδικασιών, η ταχύτερη διαχείριση των αιτημάτων και η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς περιττές μετακινήσεις.

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