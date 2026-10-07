Δύσκολοι καιροί για οδηγούς: Στα 2,20 ευρώ η αμόλυβδη, στα 2,16 το diesel

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Νέα αύξηση παρουσίασε την Τετάρτη η τιμή του πετρελαίου Brent καθώς έφτασε τα 101,5 δολάρια το βαρέλι από 98 που ήταν χθες.

Η παραμονή της τιμής σε υψηλά επίπεδα επηρεάζει τις τιμές των καυσίμων παγκοσμίως με την Ελλάδα να γνωρίζει πρωτοφανή ακρίβεια τη δεδομένη περίοδο.

Η αμόλυβδη βενζίνη εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο με την τιμή πανελλαδικά να διαμορφώνεται στα 2,2 ευρώ και μάλιστα με την επιδότηση των 10 λεπτών.

Σε υψηλά επίπεδα και πετρέλαιο και αέριο

Την ίδια στιγμή, η τιμή του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται πανελλαδικά στα 2,16 ευρώ το λίτρο.

Με δεδομένο ότι έφτασε η περίοδος που οι καταναλωτές καλούνται να αγοράσουν και πετρέλαιο θέρμανσης για το φθινόπωρο και τον χειμώνα, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο επιβαρυμένη είναι η κατάσταση για τα νοικοκυριά παρά τις ανακοινώσεις για μέτρα από την κυβέρνηση και τις όποιες παρεμβάσεις.

Στο φυσικό αέριο, η τιμή κινείται περίπου στα 75 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επίσης παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα.

Η σύγκριση με τα περίπου 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα που καταγράφονταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις αρχές Μαρτίου δείχνει το μέγεθος της πίεσης που εξακολουθεί να υπάρχει στην αγορά ενέργειας.