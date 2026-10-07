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ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σοβάδες έπεσαν πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος -Tέσσερα παιδιά στο νοσοκομείο

Σοβάς
clock 14:22 | 07/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό περιστατικό με πτώση σοβάδων σημειώθηκε το πρωί σε σχολική αίθουσα της Β' Τάξης του 3ου Λυκείου στον Αφανό Λαμίας και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Αν και αρχικά ειπώθηκε ότι δε χτύπησε κανένας, στη συνέχεια εκλήθησαν ασθενοφόρα και τελικά σύμφωνα με το LamiaReport, προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας διακομίστηκαν τέσσερις μαθητές.

Στα Επείγοντα έσπευσαν και γονείς των μαθητών ανήσυχοι για την υγεία των παιδιών τους. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σοβά ξεκόλλησε από το ταβάνι πέφτοντας κυριολεκτικά πάνω στα κεφάλια των μαθητών που ήταν από κάτω.

Επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και όλοι οι μαθητές αν και γλύτωσαν τα χειρότερα, παρουσιάστηκαν σοκαρισμένοι από το γεγονός. Ο Διευθυντής του σχολείου Σταύρος Χαραλάμπους που μίλησε στο LamiaReport δήλωσε ότι «από τύχη δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό, καθώς οι σοβάδες έπεσαν στο κεφάλι των μαθητών που εκείνη την ώρα έκαναν μάθημα».

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