ΤΕΤ.07 Οκτ 2026 15:47
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Κελεκίδου, Βολάνης και Ζαζόπουλος καταθέτουν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα του Φίλιππου Καμπούρη

φίλιππος καμπούρης
clock 13:09 | 07/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Την πόρτα της ΓΑΔΑ πέρασαν πριν λίγες ώρες γνωστοί καλλιτέχνες για το κύκλωμα που φέρεται να είχε στήσει ο Φίλιππος Καμπούρης.

Σύμφωνα με το Newsbomb.gr, οι καλλιτέχνες που συνεργάζονταν με τον παρουσιαστή και πρόεδρο του ΛΑΟΣ και κλήθηκαν από τους αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας είναι η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Σώτης Βολάνης κι ο Αλέκος Ζαζόπουλος.

Οι τραγουδιστές κλήθηκαν ως μάρτυρες για να καταθέσουν για τα όσα γνώριζαν για τον Φίλιππο Καμπούρη και να επιβεβαιώσουν το αν πράγματι ήταν εκείνος ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου στο οποίο εργαζόταν οι καλλιτέχνες.

Ποινική δίωξη σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των άλλων κατηγορουμένων

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την απάτη στον ΕΦΚΑ.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, η ποινική δίωξη αφορά:

  • διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
  • ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση
  • απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
  • συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ
  • νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα
  • μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα) 

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Διαβάστε επίσης 

Στον ανακριτή ο Καμπούρης για το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία»

Φίλιππος Καμπούρης: Το 2013 οι πρώτες εικονικές εταιρείες – Ο «Mr. Κωλοτούμπας» και τα φέσια στο Δημόσιο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΕΦΚΑ Κυκλωμα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis