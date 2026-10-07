Κελεκίδου, Βολάνης και Ζαζόπουλος καταθέτουν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα του Φίλιππου Καμπούρη

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Την πόρτα της ΓΑΔΑ πέρασαν πριν λίγες ώρες γνωστοί καλλιτέχνες για το κύκλωμα που φέρεται να είχε στήσει ο Φίλιππος Καμπούρης.

Σύμφωνα με το Newsbomb.gr, οι καλλιτέχνες που συνεργάζονταν με τον παρουσιαστή και πρόεδρο του ΛΑΟΣ και κλήθηκαν από τους αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας είναι η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Σώτης Βολάνης κι ο Αλέκος Ζαζόπουλος.

Οι τραγουδιστές κλήθηκαν ως μάρτυρες για να καταθέσουν για τα όσα γνώριζαν για τον Φίλιππο Καμπούρη και να επιβεβαιώσουν το αν πράγματι ήταν εκείνος ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου στο οποίο εργαζόταν οι καλλιτέχνες.

Ποινική δίωξη σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των άλλων κατηγορουμένων

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την απάτη στον ΕΦΚΑ.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, η ποινική δίωξη αφορά:

διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση

απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία

συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα

μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

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