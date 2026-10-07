Φίλιππος Καμπούρης: Το 2013 οι πρώτες εικονικές εταιρείες – Ο «Mr. Κωλοτούμπας» και τα φέσια στο Δημόσιο

Το 2013 φέρεται να ξεκίνησε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων του κυκλώματος που εξαπατούσε το Δημόσιο προκαλώντας ζημία άνω των 5 εκατ. ευρώ, από τα οποία 1,5 εκατ. στον e-ΕΦΚΑ. Ανάμεσα στους οκτώ συλληφθέντες βρίσκονται και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, μαζί με τη σύζυγό του, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν στήσει φάμπρικα με σύσταση εταρειών με σκοπό την αποφυγή ασφαλιστικών εισφορών και τη φοροδιαφυγή.

Το κύκλωμα στρατολογούσε «αχυρανθρώπους» – συνήθως οικονομικά ευάλωτους – ανοίγοντας στο όνομά τους εικονικές εταιρείες

Ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος, τα έμπειρα στελέχη του ελληνικού FBI έφτασαν στο 2013, όταν ξεκίνησε όπως φαίνεται η ίδρυση των πρώτων επιχειρήσεων και έκτοτε «φύτρωναν» συνεχώς νέες, 25 στο σύνολό τους. Νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές, από τις οποίες έχει διαπιστωθεί – όπως αναφέρει το ERTnews – και η έκδοση εικονικών τιμολογίων προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα όπου ο ιθύνων νους του κυκλώματος είναι αρχηγός.

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και η δράση του εν λόγω κόμματος, καθώς έχουν διαπιστωθεί τραπεζικές εισροές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες φαντάσματα, αλλά και εικονικά μισθωτήρια ακινήτων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχουν καταγραφεί εικονικά τιμολόγια προς το κόμμα και εικονικές εκμισθώσεις ακινήτων.

Εισφοροδιαφυγή και «αχυράνθρωποι»

Η εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή γινόταν μέσω της διαδοχικής έναρξης λειτουργίας επιχειρήσεων, στο τιμόνι των οποίων τοποθετούνταν «αχυράνθρωποι» – συνήθως οικονομικά ευάλωτοι άνθρωποι – που «στρατολογούνταν» προκειμένου να μη φαίνονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες.

Τα μέλη του κυκλώματος – δύο εκ των οποίων αναζητούνται – δρούσαν οργανωμένα, με διακριτούς ρόλους και συστηματική δράση. Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, Φίλιππος Καμπούρης, μαζί με τη σύζυγό του έδιναν τις οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Μαζί τους ήταν και δύο αδέρφια επιχειρηματίες που στρατολογούσαν τους «αχυρανθρώπους» ανοίγοντας στο όνομά τους εικονικές εταιρείες.

Ανάμεσα σε αυτούς και ένας τηλεοπτικός συνεργάτης του Καμπούρη, ο οποίος εμφανιζόταν συχνά στις εκπομπές του με το ψευδώνυμο «Mr. Κωλοτούμπας» και η σύζυγός του, αλλά και μία γυναίκα από την Βουλγαρία και ένας Ρουμάνος ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

Με τη βοήθεια των λογιστών και τη μέθοδο εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής, αυτές οι εταιρείες φαντάσματα αποκόμιζαν παράνομα κέρδη εις βάρος του Δημοσίου. Σε καμία από αυτές δεν καταβάλλονταν οι απαραίτητες εισφορές στον e-ΕΦΚΑ ή οι φόροι. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν διαδοχικά και ο οφειλές έμεναν απλήρωτες, ενώ στη συνέχεια το κύκλωμα άνοιγε τις επόμενες με την ίδια λογική.

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, είχαν μπει και στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη Αρχή είχε ξεκινήσει να ελέγχει το ζευγάρι λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα. Κατά τις ίδιες πηγές, μάλιστα, οι ελεγκτές κατέληξαν να ζητούν τη συνδρομή άλλης ευρωπαϊκής χώρας, καθώς εκεί φαίνεται πως τους οδήγησαν οι διαδρομές του χρήματος, με αποτέλεσμα να ερευνώνται και εκεί συναλλαγές των δύο κατηγορουμένων.

πηγή: in.gr

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