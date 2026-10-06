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ΕΛΛΑΔΑ

Φίλιππος Καμπούρης: Το «αόρατο» δίκτυο με τις 25 εικονικές εταιρείες, τα μπουζούκια στη Συγγρού και τα κλαμπ

Φίλιππος Καμπούρης
clock 17:28 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην κομπίνα του Φίλιππου Καμπούρη, χρησιμοποιήθηκαν 10 πραγματικές επιχειρήσεις στις οποίες «πατούσαν» 25 εικονικές. Αχυράνθρωπος σε αρκετές από αυτές ήταν πρόσωπο που έβγαινε στις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη, η γυναίκα του και μία γυναίκα από τη Βουλγαρία.

Ανάμεσα στις πραγματικές επιχειρήσεις ήταν νυχτερινά κέντρα στην Πέτρου Ράλλη, στην Πειραιώς και στη Λεωφόρο Συγγρού. Υπήρχε περίπτωση εικονικής διαφημιστικής επιχείρησης που είχε υποκατάστημα τα… μπουζούκια, η οποία έκοβε τιμολόγια και στο ΛΑΟΣ.

Μέσω των εικονικών εταιρειών, δεν πλήρωναν φόρο εισοδήματος, ΕΦΚΑ, ΦΠΑ και τα πρόστιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες σε 1.800.000 ευρώ υπολογίζεται η μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και πάνω από 5.000.000 συνολικά ειναι η ζημία που έχει προκαλέσει στο Δημόσιο, μαζί με Εφορία, ΦΠΑ και πρόστιμα.

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