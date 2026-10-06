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ΕΛΛΑΔΑ

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του συνελήφθησαν για απάτη κατά του e-ΕΦΚΑ

Φίλιππος Καμπούρης
clock 11:01 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών που άνοιγαν στο όνομα «αχυρανθρώπων».

Σύμφωνα με το protohema.gr, ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες.

Όπως αναφέρουν μέχρι στιγμής οι πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους», χωρίς στη συνέχεια να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφειλαν στον e-ΕΦΚΑ.

Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι». Οι έρευνες συνεχίζονται.

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