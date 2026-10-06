Κρυφή θυρίδα Γάκα – Θεοδωρόπουλου στο Κολωνάκι: Στο "στόχαστρο" της Αρχής Βουρλιώτη για μαύρο χρήμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που είχε ξεκινήσει έρευνα για τα οικονομικά των δύο γιατρων του Κολωνακίου, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για το θανατο του τραγουδιστή έκαναν «φύλλο και φτερό το χρηματοπιστωτικό προφίλ των κατηγορουμένων και εντόπισαν μια κρυφή τραπεζική θυρίδα και μάλιστα σε τράπεζα δίπλα ακριβώς από το ιατρείο τους, στην οδό Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα επίτιμος Αντεισαγγελέας ΑΠ Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να κατασχεθεί η θυρίδα, προκειμένου να ανοιχτεί και να ερευνηθεί το περιεχόμενο της, καθώς εκτιμάται ότι, εκεί μπορεί να βρίσκονται αδήλωτα έσοδα, «μαύρο» χρήμα, ή ακόμη και κρίσιμα έγγραφα που σχετίζονται με τις παράνομες θεραπείες πλασμαφαίρεσης, που στοίχισαν τη ζωή στον αγαπημένο τραγουδιστή.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες είχε ήδη βάλει στο στόχαστρο τις καταθέσεις του ζευγαριού. Από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών είχε διαπιστωθεί ότι οι δύο γιατροί υπέβαλλαν χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Στην Ιωάννα Γάκα: Βρέθηκαν περίπου 500.000 ευρώ, ενω στον Ηλία Θεοδωρόπουλο περίπου 90.000 ευρώ.

Ο κ. Βουρλιώτης συνεχίζει την έρευνα του, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι, ο κύριος όγκος των μετρητών από τις πανάκριβες, μη εγκεκριμένες θεραπείες δεν περνούσε ποτέ από το επίσημο τραπεζικό σύστημα.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου η κοινή υπερασπιστική γραμμή του ζευγαριού έχει διαρραγεί, ενω έρχονται στην επιφάνεις διαρκώς νέα στοιχεία από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Η εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη είναι να συνεχιστεί ή έρευνα για τα οικονομικά των δύο γιατρών και σε πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, ενω δεν αποκλείεται να επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα.

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