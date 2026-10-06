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ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ: 8 συλλήψεις - Επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωποι»

ΕΦΚΑ
clock 10:47 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και να φοροδιέφευγε.



Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι». Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και άτομα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.



Οι έρευνες συνεχίζονται.

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