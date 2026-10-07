Το νέο γήπεδο του ΟΦΗ, η παλιά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η απάντηση του Δήμου στο ekriti

Απάντηση στο δημοσίευμα του ekriti για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου το 1987, για παραχώρηση ακινήτου 40 στρεμμάτων για τη ανέγερσή του, δίνει η δημοτική αρχή Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι το δημοσίευμα έφερε στο φως ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πριν από 39 χρόνια, για την παραχώρηση οικοπεδικής έκτασης 40 στρεμμάτων, και αφορά σε ένα από τα ακίνητα της περιουσίας του τέως Πανανείου Δημοτικού Νοσοκομείου. Μία απόφαση η οποία ουδέποτε υλοποιήθηκε.

Στην απάντηση του Δήμου τονίζεται ότι εφόσον δεν είχε δημιουργηθεί το Ίδρυμα που θα φρόντιζε για την αξιοποίηση της περιουσίας, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί καμιά δικαιοπραξία, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης ή ανταλλαγής ακινήτου, καθώς και ότι όλα τα ακίνητα - κληροδοτήματα του Πανάνειου, μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς του Ιδρύματος, που καθορίζονται βάσει της βούλησης των διαθετών τους.

Η απάντηση του Δήμου:

"Αγαπητέ αρχισυντάκτη,

Με αφορμή δημοσίευμα στο site σας σχετικά με το γήπεδο του ΟΦΗ και την «τακτοποίηση» από το 1987, και για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις στους αναγνώστες σας, διευκρινίζουμε ότι:

1) Εφόσον δεν είχε δημιουργηθεί το Ίδρυμα που θα φρόντιζε για την αξιοποίηση της περιουσίας, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί καμιά δικαιοπραξία, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης ή ανταλλαγής ακινήτου.

2) Όλα τα ακίνητα - κληροδοτήματα του Πανάνειου, μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς του Ιδρύματος, που καθορίζονται βάσει της βούλησης των διαθετών τους.

Ερχόμενοι στο σήμερα και με στόχο να δοθεί λύση σε ένα υπαρκτό ζήτημα, η Δημοτική Αρχή Καλοκαιρινού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, την ΠΑΕ και τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ, προχώρησε στην πρόταση χωροθέτησης στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, στην οποία έχουν συμφωνήσει όλα τα μέρη. Πρόκειται για έκταση 73 στρεμμάτων, χαρακτηρισμένη ως αθλητικός χώρος, από τα οποία θα χρειαστούν αρχικά τα 30-35 στρέμματα περίπου για ένα γήπεδο περίπου 15.000 θέσεων, χώρους στάθμευσης και βοηθητικούς χώρους και εφόσον χρειαστεί να επεκταθεί περαιτέρω.



Όπως έχει τονίσει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και στο Δημοτικό Συμβούλιο, απαιτείται χρόνος και προσπάθεια για να ωριμάσει ο σχεδιασμός. καθότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για τη Δημοτική Αρχή η δημιουργία του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου «ΟΦΗ Αρένα» αποτελεί έναν από τους μεγάλους στόχους που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συνεργασία Περιφέρειας – Δήμου – ΠΑΕ – Ερασιτέχνη, αλλά και τη συμβολή της Πολιτείας. Με την προτεινόμενη διπλή ανάπλαση, τα Καμίνια θα αποκτήσουν έναν πολύτιμο πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής, και η αναπτυσσόμενη περιοχή Κορώνη Μαγαρά έναν κομβικό πόλο έλξης και δραστηριότητας.



Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη δημοσίευση, η οποία θεωρούμε δεδομένο ότι θα γίνει και στο δικό σας άρθρο."

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