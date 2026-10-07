Μελέτη: Τι απαντά η ευρωβουλευτής ΝΔ μετά το σάλο από τη δήλωσή της για "εκβιαζόμενους εργοδότες"

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Υπάρχουν πολιτικές τοποθετήσεις που προκαλούν διαφωνία, άλλες που προκαλούν αντιπαράθεση και ορισμένες που σε υποχρεώνουν αρχικά να αναρωτηθείς εάν άκουσες σωστά. Η παρέμβαση της Ελεονώρας Μελέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανήκει μάλλον στην τελευταία κατηγορία.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ κατάφερε, σε μία συζήτηση για την ψυχική υγεία και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία, να εισαγάγει μία πολιτική θεωρία που διεκδικεί, αν μη τι άλλο, σημαντικές αξιώσεις πρωτοτυπίας: ότι πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε και για «τα δικαιώματα των εργοδοτών», επειδή υπάρχουν εργοδότες που «εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους».

Για μία στιγμή, ακόμα και οι πλέον ανυποψίαστοι αιφνιδιάστηκαν και μπορεί να έδειξαν συμπόνοια σε αυτόν τον… δοκιμαζόμενο από τους… απαράδεκτους, κατά τη γνώμη της Μελέτη, εργαζόμενους, οι οποίοι ταλαιπωρούν ψυχικά τη δύσμοιρη τάξη των εργοδοτών.

«Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη, λοιπόν, και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους», είπε μεταξύ άλλων η "γαλάζια" ευρωβουλευτής!

“Νόμος είναι το δίκιο του εργοδότη.” - Ελεονώρα Μελέτη 🤡 https://t.co/wTc96LTnlD — omg3lolz (@omg3lolz) October 6, 2026

Τι απαντά η ευρωβουλευτής της ΝΔ μετά τις αντιδράσεις

Με μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελεονώρα Μελέτη απάντησε στις αντιδράσεις που προκάλεσε η ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο, κατά την οποία είπε: «Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους;».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ελεωνόρας Μελέτη

«Την έβγαλα που την έβγαλα με μια ανάσα γιατί έτρεχα, την πετσόκοψαν κάποιοι φουκαριάρηδες για να μη μάθουν ποτέ οι εργαζόμενοι πόσα όμορφα πέτυχαμε σήμερα στον φάκελο που ήμουν σκιώδης εισηγήτρια.

Εστίασαν μόνο στην αναφορά μου (και) στους εργοδότες.

Λες και η κυρία Μαρία που έχει το μίνι μάρκετ της γειτονιάς δεν είναι εργοδότης.

Λες κ ο Γιάννης ο φαρμακοποιός δεν επηρεάζεται από ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.

Ο Αποστόλης που έχει το καφέ, ή η Ελένη με το στούντιο Pilates, δεν έχουν δικαιώματα.

Πόσο αστείο είναι που κάποιοι θεωρούν εργοδότες μόνο τους «ceo πολυεθνικών». (Εν τω μεταξύ κ αυτοί υπάλληλοι είναι οι άνθρωποι, απλά υψηλόβαθμοι😂😂🫣)

Πόσο επικίνδυνο είναι που μερικοί έχουν στη συνείδηση τους όλους τους εργοδότες ως «τέρατα»…

Πόση άγνοια κρύβει το να μην αντιλαμβάνεσαι πως και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Το λέει πρώτα η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας.

Πάνω απ’ όλα όμως πόσο κρίμα είναι να μην έχεις ένα αφήγημα, αλλά να πρέπει να νοθεύσεις τα αφηγήματα άλλων για να έχεις κάτι να πεις.

Τέλος πάντων, ακόμα μια επιτυχία μας. Πάμε στην επόμενη».

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