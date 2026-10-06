Σαμαράς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου κόμματος - «Υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα»

Νέο μήνυμα για το πολιτικό του μέλλον έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αφήνοντας εκ νέου ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα. Μιλώντας σε συνέδριο της εφημερίδας «Το Βήμα», υποστήριξε ότι η πολιτική για τον ίδιο δεν αποτελεί επάγγελμα, αλλά καθήκον απέναντι στην πατρίδα και ζήτημα συνείδησης.

«Για εμένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμία πολιτική σκοπιμότητα. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος», τόνισε μιλώντας σε συνέδριο της εφημερίδας «Το Βήμα».

Στο επίκεντρο των τοποθετήσεών του βρίσκεται η ανάγκη, σύμφωνα με τον ίδιο, επιστροφής στην «πολιτική των ιδεών και των οραμάτων». Όπως υποστηρίζει, η απουσία ενός τέτοιου πολιτικού προσανατολισμού μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε «παρατεταμένη παρακμή» και σε ακόμη μεγαλύτερη αδράνεια.

Το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος παραμένει, πάντως, χωρίς επίσημη ανακοίνωση. Τον Ιούνιο του 2026, από το Ηράκλειο, ο πρώην πρωθυπουργός είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι έχει ήδη λάβει τις αποφάσεις του, αλλά θα τις ανακοινώσει «όταν και όπως πρέπει»

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