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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπανδρέου για θάνατο Μαζωνάκη: Να εμποδίσουμε όσους πουλάνε "αθάνατο νερό"

νικος παπανδρεου
clock 13:14 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και της εκμετάλλευσης του ανθρώπου να ζήσει όλο και περισσότερο από επιτήδειους που υπόσχονται το «αθάνατο νερό» αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, ζητώντας εποπτεία και έλεγχο στην αδειοδότηση επιχειρήσεων ευεξίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

   «Το θέμα μας είναι η προστασία των πολιτών από παράνομα και παραποιημένα φάρμακα. Απ' ότι καταλαβαίνουμε έχει παραγίνει το κακό. Δεν είναι μόνο τα φάρμακα υγείας. Είναι και τα προϊόντα wellness, που λέμε στα ελληνικά "ευεξία". Και τέλος, διαφημίζονται και διαδικασίες υγείας», τόνισε ο Έλληνας ευρωβουλευτής και πρόσθεσε:

   «Και δυστυχώς πριν δύο βδομάδες πέθανε σε ένα κέντρο ευεξίας ένας πολύ αγαπημένος τραγουδιστής στην Ελλάδα, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αυτά εγείρουν πολλά ερωτήματα για την εποπτεία και την αδειοδότηση, και την επιστημονική τεκμηρίωση τέτοιων προτάσεων. Όπως τονίσατε κι εσείς και η πολιτική μας ομάδα, το DSA, στα ελληνικά "Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες", είναι η πλατφόρμα που θα μας βοηθήσει να εφαρμοστεί και να σταματήσει αυτό το κακό. Δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια των ανθρώπων να ζήσουν για πάντα, αλλά πρέπει να ελέγξουμε να μην εκμεταλλευτούν αυτή την ελπίδα για το κακό των ιδίων, πουλώντας αθάνατο νερό», κατέληξε ο κ. Παπανδρέου.

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