Ανδρουλάκης: "Πάμε στις εκλογές για να φύγει η Ν.Δ.» – Αιχμές για «κόμματα one man show"

Στόχο πολιτικής αλλαγής και σχηματισμού «προοδευτικής, σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης» έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ενόψει των επόμενων εκλογών, υποστηρίζοντας ότι μόνο μια ισχυρή Δημοκρατική Παράταξη μπορεί να αντιπαρατεθεί αποτελεσματικά στη Νέα Δημοκρατία και στρέφοντας ταυτόχρονα τα βέλη του κατά των «κομμάτων διαμαρτυρίας» και των «κομμάτων one man show».



Σε συνέντευξή του στο ERTnews το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής άσκησε κριτική στην κυβέρνηση τόσο για την οικονομική όσο και για την εξωτερική πολιτική της, ενώ αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα συνεχιστεί η διεύρυνση του κόμματος.





«Το σενάριο είναι ένα: πολιτική αλλαγή»



«Πάμε στις εκλογές για να φύγει από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και να υπάρχει κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Υποστήριξε ότι για να ηττηθεί η Ν.Δ. απαιτείται «μία ισχυρή Δημοκρατική Παράταξη, με πρόγραμμα, με στελέχη, με εμπειρία, με ανανέωση», προσθέτοντας ότι «κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα one man show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία».

«Ο πραγματικός αντίπαλος είναι ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ μέσα και έξω από τη Βουλή και ο καθημερινός αγώνας», σημείωσε.

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