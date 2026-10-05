Κρήτη: Εκατομμύρια κυβικά νερού στη θάλασσα, με τις μελέτες των φραγμάτων στα συρτάρια

Το «εκρηκτικό» ποσοστό των 940 χιλιοστών βροχής κατέγραψε ο σταθμός της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πάνω από τα Ανώγεια το τελευταίο τριήμερο, που σε ολόκληρη την Κρήτη σημειώθηκαν ύψη βροχών τα οποία δεν έχουμε δει την τελευταία 10ετία.

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αγγελική Μαρτίνου μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη μίλησε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση καθώς τα τελευταία δέκα χρόνια δεν έχουν καταγραφεί τέτοια ύψη βροχής στην Κρήτη. Ειδικότερα όπως είπε στα Ανώγεια υπάρχει ένας σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπίου σε υψόμετρο 800 μέτρων που κατέγραψε αυτές τις μέρες 598 χιλιοστά.

Ωστόσο η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαθέτει ένα σταθμό 300 μέτρα ψηλότερα που κατέγραψε 940 χιλιοστά (!) Αντίστοιχα καταγράφηκαν στο Φουρφουρά 407 χιλιοστά στον Πλακιά 275 χιλιοστά στο Δοξαρό 118 χιλιοστά και στο φράγμα Ποταμών 155 χιλιοστά.

Επίσης στη Σαμαριά καταγράφηκαν 750 χιλιοστά. Στο νομό Λασιθίου και συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλαο το τελευταίο τριήμερο είχαμε 233 χιλιοστά βροχής κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.

Το μεγαλύτερο αντίστοιχο ποσοστό ήταν τον Οκτώβρη του 2022 που έπεσαν 180 χιλιοστά ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάτω από 50 χιλιοστά. Στην Ιεράπετρα ήταν 95 χιλιοστά στην Σητεία 101 χιλιοστά, στο Τζερμιάδο 407 χιλιοστά στους Ποτάμους 392 χιλιοστά και στην Πλάκα 33 χιλιοστά, στη Μονή Τοπλού 156 χιλιοστά, στη Ζήρο 84 χιλιοστά.

Στο Ηράκλειο στα Ρουσοχώρια στην περιοχή του αεροδρομίου καταγράφηκαν 297 χιλιοστά, στις Ποταμιές 195 χιλιοστά, στη Βιάννο 144, στο Μεταξοχώρι 187 χιλιοστά.

Επίσης στο ανατολικό Ηράκλειο 79 χιλιοστά, στο δυτικό Ηράκλειο 18 χιλιοστά στο λιμάνι 25, στο Πετροκεφάλι 35 χιλιοστά , στο Λέντα 23 χιλιοστά , στα Σταυράκια 163 χιλιοστά, στη Γόρτυνα 55 χιλιοστά, στη Βαγιωνιά 55 χιλιοστά, στην Πλώρα 52 χιλιοστά στις Σταύγες 55 χιλιοστά στα Βασιλικά Ανώγεια 40χιλιοστά.





Οι πρωτόγνωρες ιστορικά για την τελευταία 10ετία βροχές για μήνα Οκτώβρη που γνώρισε η Κρήτη το τελευταίο τριήμερο, δεν μπόρεσαν να αξιοποιηθούν όπως έπρεπε καθώς οι έτοιμες μελέτες που υπάρχουν για την κατασκευή φραγμάτων να εξακολουθούν να μένουν στα συρτάρια.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι εκατοντάδες τόνοι νερού που έπεσαν σε ελάχιστες μέρες λόγω του ανάγλυφου του εδάφους να καταλήξουν στη θάλασσα και να μην αξιοποιηθούν μέσα από φράγματα που θα μπορούσαν να δώσουν προοπτική στον πρωτογενή τομέα που δοκιμάζεται τόσο σκληρά.

Η κατασκευή φραγμάτων είναι ζήτημα επιτακτικό ειδικά για τους Δημάρχους της ενδοχώρας οι οποίοι ζητούν από την κυβέρνηση επιτέλους να προχωρήσει σε χρηματοδοτήσεις και να μην είμαστε για μια ακόμα φορά «στο ίδιο έργο θεατές».

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