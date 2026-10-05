Κρήτη: Σε εξέλιξη η καταγραφή ζημιών στις πληγείσες περιοχές, μετά την κακοκαιρία

Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή ζημιών στις πληγείσες περιοχές, μετά την επέλαση της κακοκαιρίας, στην Κρήτη. Στο κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέπτεται τις πληγείσες περιοχές της Κρήτης συμμετέχουν ο προϊστάμενος του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ Ηρακλείου και συνεργάτες του. Επικεφαλής του κλιμακίου είναι ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΛΓΑ, ο προϊστάμενος του υποκαταστήματος, Νικόλαος Δασκαλάκης, και η διευθύντρια Ασφάλισης της κεντρικής διοίκησης του ΕΛΓΑ, Αναστασία Μπελεσιώτη, οργανώνουν συνεργεία γεωτεχνικών υπαλλήλων. Έργο τους είναι να οριοθετήσουν τις πληγείσες περιοχές, να εντοπίσουν τις καλλιέργειες που υπέστησαν ζημιές και να προσδιορίσουν τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Οργανισμού, τα συνεργεία που βρίσκονται στο πεδίο θα οριοθετήσουν τις περιοχές, ενώ οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ έχουν ανοίξει τις αναγγελίες ζημιάς, προκειμένου οι παραγωγοί να υποβάλουν δηλώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν. Οι εκτιμήσεις θα πραγματοποιηθούν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και κυρίως μετά την υποχώρηση των υδάτων. Η κεντρική διοίκηση του ΕΛΓΑ θα ενισχύσει το υποκατάστημα Ηρακλείου με το αναγκαίο προσωπικό, με στόχο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία των εκτιμήσεων.

Τέλος, για τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου, οι γεωτεχνικοί του Οργανισμού θα εφαρμόσουν τις προβλέψεις των κανονισμών και θα επισπεύσουν την ολοκλήρωση των εκτιμήσεων, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας.

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