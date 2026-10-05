Φαράγγι της Σαμαριάς: Στόχος να απομακρυνθούν την Τετάρτη οι οκτώ εγκλωβισμένοι

Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα νερά στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς από το πρωί της Δευτέρας οι βροχοπτώσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά και ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση.

Η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών έχει υποχωρήσει και σήμερα το πρωί η βροχή στο Ξυλόσκαλο ήταν πολύ μικρότερης έντασης.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, οι οκτώ άνθρωποι που παραμένουν μέσα στο φαράγγι, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό, είναι καλά στην υγεία τους και διαθέτουν τρόφιμα έως την Τετάρτη και τα απαραίτητα για την παραμονή τους, στο σπιτάκι που διαμένουν μέσα στον οικισμό της Σαμαριάς.

Όπως είπε στην ΕΡΤ Χανίων ο υπεύθυνος συντονισμού και διαχείρισης του φαραγγιού από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, Μιχάλης Τσαλίκης, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονται στο σημείο είναι έμπειροι και γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Εφόσον συνεχιστεί η βελτίωση των καιρικών συνθηκών και υποχωρήσει περαιτέρω η στάθμη του νερού, αύριο το απόγευμα θα γίνει νέα εκτίμηση της κατάστασης, προκειμένου να οργανωθεί με ασφάλεια η αποχώρηση των οκτώ εργαζομένων, πιθανότατα την Τετάρτη.

Πάντως όπως φαίνεται σε χθεσινά βίντεο του ertnews από την Αγία Ρουμέλη, το μονοπάτι έχει μετατραπεί σε ποτάμι και το νερό παρέμενε μέχρι και χθες ορμητικό. Παράλληλα, θα ελεγχθεί το μονοπάτι σε όλο το μήκος του φαραγγιού, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν καταπτώσεις ή άλλες ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ασφαλής απομάκρυνση των ανθρώπων και στη συνέχεια η καταγραφή των ζημιών και οι εργασίες αποκατάστασης, ώστε να εκτιμηθεί πότε θα μπορέσει το φαράγγι να ανοίξει και πάλι για το κοινό.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη - κακοκαιρία: Απλοποιούνται οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις - «Μπλόκο» σε φόρους και πλειστηριασμούς