Κρήτη-κακοκαιρία: Εγκλωβισμένοι παραμένουν 8 εργαζόμενοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς

Οκτώ εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς, εκεί που, λόγω της κακοκαιρίας, έχουν πέσει 18 τόνοι νερού.

Σύμφωνα με την ertnews.gr, o ορμητικός χείμαρρος έχει καλύψει το μονοπάτι που διασχίζουν οι τουρίστες, με αποτέλεσμα να έχει δοθεί οδηγία οι εγκλωβισμένοι να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο, καθώς λόγω των δυσμενών συνθηκών, καθίσταται αδύνατη αυτή τη στιγμή η ασφαλής μετακίνησή τους.

Συγκεκριμένα, εγκλωβισμένοι μέσα στο φαράγγι -θέση Σαμαριά στο 7ο χιλιόμετρο από τα 13 του εθνικού δρυμού- βρίσκονται από τις 29 του μήνα, οπότε και μπήκαν για να εργαστούν 8 εργαζόμενοι, έξι του ΟΦΥΠΕΚΑ και δύο δασοφύλακες.

«Έχουμε ξύλα και τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη»

Όπως περιέγραψε, μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων ένας εκ των οχτώ εγκλωβισμένων, η παραμονή τους εκεί δεν αποτελεί επιλογή, αλλά είναι αποτέλεσμα των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί. «Ο έμπειρος συντονιστής λειτουργίας για την επισκεψιμότητα της Σαμαριάς, όλοι τους είναι ασφαλείς και έχουν προμήθειες που επαρκούν μέχρι την Τετάρτη». Ο μόνος ασφαλής τρόπος απομάκρυνσης, όπως εξήγησε, είναι να υποχωρήσουν τα νερά και να σταματήσει η βροχή. «Έχουμε ξύλα, έχουμε τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη, είμαστε ψύχραιμοι, έχουμε επικοινωνία, μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει» είπε ο έμπειρος εργαζόμενος χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Ανώγεια: Νερό... παντού! - Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων στο βουνό (βίντεο - εικόνες)

Κρήτη: Ο Δήμος Ιεράπετρας στο "μάτι" της κακοκαιρίας (εικόνες)