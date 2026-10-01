Άννα Φλωρινιώτη: "Είναι δράμα να ζω με την απώλεια του πατέρα και του αδερφού μου"

Η Αννούλα Φλωρινιώτη μίλησε στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι για την απώλεια του αδελφού της αλλά και του πατέρα της και πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη.

«Γενικά έλεγα πάντα στη ζωή μου ότι είμαι ευλογημένη, γιατί λέω πώς γίνεται να κάνω μια δουλειά που λατρεύω, να έχω την πιο ωραία οικογένεια; Γι’ αυτό δεν ήθελα εγώ ποτέ να κάνω οικογένεια δική μου. Δηλαδή μου λέγαν όλοι δεν θα παντρευτείς; Γιατί να παντρευτώ ρε παιδιά; Μου ‘λέγαν θα κάνεις οικογένεια. Μα η οικογένεια δεν είναι ο ξένος, οικογένεια είναι οι δικοί μου άνθρωποι».

«Θεωρούσα ότι είμαι καλυμμένη. Δηλαδή δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Τότε είχα στήριγμα. Είχα τον πατέρα μου, είχα τον αδερφό μου που ήταν για μένα τα πάντα μου. Μου έλεγαν ότι εμείς είμαστε εδώ», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι δράμα να ζω με την απώλεια του πατέρα και του αδερφού μου. Έχω πάψει πλέον να σκέφτομαι, να κάνω όνειρα για το μέλλον. Κάθομαι με τις φίλες μου και τους δικούς μου και λέμε ιστορίες για παλιά, τι ωραία που περνάγαμε. Δεν περνάω καλά. Απλά έχω μάθει τώρα και παρηγοριέμαι γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία στη ζωή μου. Έχω πάρει τόσο πολλή αγάπη από όλα τα επίπεδα και είμαι καλυμμένη παντού», συμπλήρωσε.

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