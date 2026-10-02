Η σειρά που ο Μπέζος θεωρεί παραδόξως την πιο επιτυχημένη του

Γιάννης από τους Απαράδεκτους. Ο σμήναρχος Κάκαλος, στης Ελλάδος τα Παιδιά. Ο Ζάχος Δόγκανος, στο Εκείνες και Εγώ. Ο δικηγόρος Θεοτοκάτος στο Άκρως Οικογενειακό. Ο Διονύσης στο Ευτυχισμένοι Μαζί είναι μερικές από τις σειρές που εχει πρωταγωνιστήσει ο Γιάννης Μπέζος.

Ποια είναι η δική του αγαπημένη σειρά;

«Η πιο επιτυχημένη μου σειρά ήταν μια που έκανα το 2011 και λεγόταν “Κλινική Περίπτωση”. Ήταν ένα κόνσεπτ του BBC, κάναμε μόνο 18 επεισόδια. Ήταν μία σειρά με πολύ υψηλή τηλεθέαση και πολύ καλό αποτέλεσμα», είπε ο ηθοποιός στο Happy Day

Hταν μία σειρά που προβλήθηκε από το Mega. Με αισθητική, με επίπεδο και είχε πάει καλά και σε τηλεθέαση. Μαζί του πρωταγωνιστούσαν οι Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Τάσος Νούσιας, Ευαγγελία Μουμούρη, Ζωή Ρηγοπούλου, Γιάννης Καπετάνιος.

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