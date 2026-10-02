Επίτευγμα: Ανθρώπινοι νευρώνες ενσωματώθηκαν στους εγκεφάλους ποντικών

Ερευνητές του Στάνφορντ μεταμόσχευσαν ανθρώπινους νευρώνες σε ποντίκια που είχαν τροποποιηθεί γενετικά ώστε να λείπει ένα τμήμα του εγκεφάλου, ένα επίτευγμα που όπως λένε θα βοηθήσει στη μελέτη της ανάπτυξης του ανθρώπινου εγκεφάλου και σοβαρών παθήσεων όπως η εγκεφαλική παράλυση και η σχιζοφρένεια.

Παρόμοια υβρίδια ανθρώπων-ζώων, γνωστά ως χίμαιρες στη βιολογία, έχουν δημιουργηθεί πολλές φορές στο παρελθόν, όμως η νέα μελέτη προχωρά ένα βήμα παραπέρα, όσον αφορά την ενσωμάτωση ανθρώπινων νευρώνων σε ξένο εγκέφαλο.







Η ιδέα των πειραματισμών σε ζώα με ανθρώπινα κύτταρα εγείρει ηθικά ζητήματα, σύμφωνα όμως με τους ερευνητές η πρακτική αυτή είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι ο ζωντανός ανθρώπινος εγκεφαλικός ιστός είναι ουσιαστικά απρόσιτος για μελέτη.

«Mας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε τον ανθρώπινο νευρικό ιστό σε πολλά επίπεδα, από τα γονίδια και τους επιμέρους τύπους κυττάρων έως τα νευρωνικά κυκλώματα και τις λειτουργικές επιπτώσεις τους σε ένα ζώο, δήλωσε ο Σέρτζιου Πάσκα, τελευταίος συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύεται στο Nature.

Αρχικά, η ομάδα του δημιούργησε γενετικά τροποποιημένα ποντίκια από τα οποία απουσίαζε ο εγκεφαλικός φλοιός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ογκώδης στον άνθρωπο, υπεύθυνος για ανώτερες λειτουργίες όπως η γλώσσα, η λογική και η λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές μεταμόσχευσαν καλλιεργημένα ανθρώπινα νευρικά κύτταρα στο κενό που είχε σχηματιστεί στον εγκέφαλο των νεογέννητων πειραματόζωων. Τα κύτταρα πολλαπλασιάστηκαν (πράσινο και κόκκινο στην εικόνα), γέμισαν το 90% του ελεύθερου χώρου και συνδέθηκαν με τον υπόλοιπο εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.







Δύο ήταν τα βασικά ευρήματα της μελέτης, πρώτον, τα ποντίκια από τα οποία απουσίαζε ο φλοιός παρουσίαζαν προβλήματα μνήμης, δυσκολίες στον συντονισμό των κινήσεων και την αυθόρμητη συμπεριφορά, παρόλα αυτά μπορούσαν να αναζητούν τροφή, να κινούνται ελεύθερα και να ζουν σχεδόν φυσιολογικά.

Δεύτερον, η μεταμόσχευση των ξένων κυττάρων δεν αποκατέστησε όλα τα προβλήματα των τροποποιημένων ποντικών, ωστόσο τα ζώα παρουσίασαν βελτίωση στη μνήμη, όπως αυτή μετρήθηκε σε τεστ με λαβυρίνθους.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το πείραμα έλαβε άδεια από ανεξάρτητες επιτροπές βιοηθικής, οι οποίες εξέτασαν τη χρησιμότητα της μελέτης και το ερώτημα του κατά πόσο η μεταμόσχευση «θα μπορούσε να οδηγήσει σε απρόβλεπτες, αναδυόμενες ή νέες ιδιότητες, οι οποίες θα απαιτούσαν πρόσθετη ηθική εξέταση», δήλωσε ο Πάσκα.

Επισήμανε δε ότι μελέτες αυτού του είδους θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λύσεις για ελάχιστα κατανοητές νευρολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις που εμφανίζονται νωρίς κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου.

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