Οροπέδιο Λασιθίου: Καταστροφικές πλημμύρες στον κάμπο - Κλειστό το θυρόφραγμα (εικόνες)

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει το Οροπέδιο Λασιθίου, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει μεγάλη συγκέντρωση νερού στον κάμπο, την ώρα που οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες κάνουν λόγο για νέα έντονα φαινόμενα.

Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι οι ποσότητες νερού που έχουν συγκεντρωθεί είναι ιδιαίτερα μεγάλες και ότι το πρόβλημα ενδέχεται να ενταθεί με τις νέες βροχοπτώσεις. Για τη διαχείριση του νερού και τη λειτουργία του συστήματος εκτόνωσης μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανώλη Αργυράκη ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θεόδωρος Νίνος.

Όπως ανέφερε από χτες (1/10) στο Φράγμα Αποσελέμη έχουν μπει 1.000.000 κυβικά νερού, ενώ συνολικά αυτή τη στιγμή στο φράγμα υπάρχουν 10.150.000 κυβικά.

«Ένα θυρόφραγμα υπάρχει, το οποίο εκτονώνει τη λεκάνη που συγκεντρώνεται το νερό, το οποίο μέσω του αγωγού εισέρχεται στο φράγμα», τόνισε αρχικά.

Ο κ. Νίνος αναφέρθηκε στη μεγάλη βροχόπτωση που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (1/10). Με δεδομένες και τις προβλέψεις για σημαντικά ύψη βροχής το Σαββατοκύριακο, δόθηκε εντολή να ανοίξει το θυρόφραγμα.

«Η ενημέρωση που έχω, γιατί δόθηκε εντολή να ανοίξει το θυρόφραγμα, δεδομένου ότι υπολογίσαμε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μεγάλα ύψη βροχών. Γιατί το πρόβλημα δημιουργήθηκε χτες το πρωί στις 8:20 με 8:30 όπου είχαμε ένα πικ με μια βροχή που ξεπέρασε τα 170 χιλιοστά. Εκεί με το που έγινε αυτή η βροχή, δόθηκε εντολή για να ανοίξει το θυρόφραγμα. Οι άνθρωποι του οργανισμού ανέβηκαν πάνω για να ανοίξει το θυρόφραγμα, όχι την δικλείδα. Η δικλείδα, το δεύτερο που λέτε, έχει ανοίξει και κατεβάζει ποσότητες προς το φράγμα. Το δεύτερο όμως, για το οποίο παραπονιούνται οι κάτοικοι, το θυρόφραγμα που ανοίγει προς το χώνος, οι ίδιοι προσπάθησαν προφανώς, θεωρώντας ότι θα διευκολύνει ή θα εκτονώσει το πλημμυρικό φαινόμενο, προσπάθησαν να το ανοίξουν μόνοι τους», ανέφερε.

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Ωστόσο, όταν οι εργαζόμενοι του ΟΑΚ επιχείρησαν να θέσουν σε λειτουργία το συγκεκριμένο θυρόφραγμα, διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα. Παρά το γεγονός ότι είχε πραγματοποιηθεί συντήρηση περίπου έναν μήνα νωρίτερα, ο κοχλίας του μηχανισμού είχε στραβώσει και τελικά έσπασε, με αποτέλεσμα το θυρόφραγμα να μην μπορεί να ανοίξει.

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«Το θυρόφραγμα αυτό επισκευάστηκε-συντηρήθηκε πριν ένα μήνα για να έχουμε τη δυνατότητα να το λειτουργούμε. Όταν πήγαν οι εργαζόμενοι να ανοίξουν το θυρόφραγμα, δυστυχώς δεν μπόρεσαν να το ανοίξουν. Έχει στραβώσει ο κοχλίας που γίνεται η λειτουργία του και έκοψε. Κάτι το οποίο έχει ελεγχθεί και συντηρηθεί πριν ένα μήνα. Ψάχνουμε τρόπο από το πρωί για να μπορούμε να θωρακιστούμε για την επερχόμενη κατάσταση. Να λειτουργήσει. Να μην έχουν την αίσθηση οι κάτοικοι και οι καλλιεργητές ότι επιδεινώνει το κλειστό θυρόφραγμα, θέλουμε να το ανοίξουμε πριν την αυριανή μεγάλη κατιγίδα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

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Οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της βλάβης συνεχίζονται, με τον κ. Νίνο να βρίσκεται σε επικοινωνία με τους εργαζόμενους που επιχειρούν να επαναφέρουν το σύστημα σε λειτουργία. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα μεταβεί ο ίδιος στο σημείο σήμερα (2/10) το απόγευμα , προκειμένου να έχει προσωπική εικόνα για την κατάσταση και την πορεία των εργασιών.

Απογοήτευση κατοίκων - «Ολική καταστροφή των καλλιεργειών»

Ωστόσο, o πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καμινακίου του Οροπεδίου Λασιθίου και ανταποκριτής του ΕΛΓΑ, Κώστας Φουκαράκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, έκανε λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή των καλλιεργειών και των παραγωγών του οροπεδίου. «Tα προϊόντα πλέουν στο νερό. Το Οροπέδιο είναι μια ιδιαίτερη περιοχή και πρέπει να το δει και ο ΕΛΓΑ και η Πολιτεία. Δεν θα υπάρχει προϊόν από το Οροπέδιο και τα νέα παιδιά μαζεύουν τις βαλίτσες τους για να φύγουν. Είναι πάρα πολύ το νερό και προβλέπεται ότι θα πέσει περισσότερο. Θα φύγουμε κι εμείς», ανέφερε.

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