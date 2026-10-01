Οικονομάκου: Αποκαλύπτει τον λόγο που δεν δείχνει το πρόσωπο των παιδιών της στα social media

Η Αθηνά Οικονομάκου μέσα από ένα βίντεο στο tik - tok εξήγησε γιατί αποφεύγει συνειδητά να δείχνει τα πρόσωπα του Μάξιμου και της Σιέννα.

«Έπεσα σε ένα βίντεο της αγαπημένης Άννας Κανδαράκη που μιλούσε σχετικά με την προβολή των παιδιών μας στα social media και τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτό… Με βρήκε πολύ σύμφωνη. Και κάνω αυτό το βίντεο για να εξηγήσω τη δική μου θέση, γιατί πολλές φορές έχω κατηγορηθεί ότι εγώ παραμελώ τα παιδιά μου, ότι δεν είμαι με τα παιδάκια μου. Γιατί περισσότερο φαντάζομαι συμβαίνει αυτό, γιατί τη ζωή μου δεν την ξέρετε, γιατί δεν τα δείχνω. Δεν τα δείχνω στα social media. Δηλαδή, θα ανεβάσω μία φορά στις τρεις εβδομάδες κάτι; Μπορεί και καθόλου. Καλά και φάτσα δεν το συζητάμε ότι δεν έχω δείξει ποτέ και ούτε πρόκειται. Θεωρώ ότι αυτό είναι ενός είδους εμπορευματοποίηση.

Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν που το κάνει, χωρίς να θέλω να πω ότι αυτοί που το κάνουν το κάνουν γι’ αυτό το λόγο. Ο καθένας αποφασίζει και επιλέγει στη ζωή του και είναι ώριμος όταν έχει παιδιά να επιλέξει τι θέλει να κάνει και τους λόγους που το κάνει. Δεν θέλω να συγκριθώ με κανέναν. Δεν θέλω να πω σε καμία περίπτωση ότι εγώ είμαι η καλύτερη και τα κάνω σωστά, αλλά θέλω να σας πω για τροφή για σκέψη δηλαδή ότι είναι ακριβώς αντίθετος ο λόγος που το κάνω εγώ.

Είναι για να τα προστατεύσω. Θα έπαιρνα πολύ περισσότερα likes, πολύ περισσότερα views, πολύ περισσότερα λεφτά με το να δείχνω τα παιδιά μου και να τα χρησιμοποιώ για εμπορικούς λόγους που μου το έχουν ζητήσει πάμπολλες φορές και ξέρω θα με χρυσοπλήρωναν γι’ αυτό και δεν το κάνω πολύ συνειδητά γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί ακόμα και όταν είμαστε έξω και ένας φαν θα έρθει για να μου ζητήσει φωτογραφία, τα γυρνάω πλάτη. Τους λέω να κάτσουν λίγο δίπλα και πολλές φορές και τα παιδιά με ρωτάνε ”Μαμά, γιατί; Θέλουμε και εμείς να είμαστε στη φωτογραφία. Γιατί δεν μας θέλεις; Γιατί δεν δείχνεις τη φατσούλα μας; Γιατί μας βάζεις να γυρνάμε πλάτη; Γιατί δείχνεις μόνο το χέρι μου μαμά; Γιατί μόνο το κεφαλάκι μου;”

Πολλές φορές με ρωτάνε. Και τους λέω ”Γιατί θεωρώ ότι δεν έχω εγώ κανένα δικαίωμα να επιλέξω για εσάς το αν θέλετε να προβάλλεστε, ειδικά σε ένα λογαριασμό με τόσους πολλούς followers και τόσο μεγάλη δυναμική. Όταν μεγαλώσετε και είστε ώριμα πια παιδάκια και ακόμα ίσως και όταν ενηλικιωθείτε, αν χρειαστεί, θα επιλέξετε εσείς ώριμα και συνειδητά και αν είναι δική σας απόφαση, εγώ με πολύ μεγάλη χαρά θα ανεβάσω 100 φωτογραφίες δικές σας.” Και πιστέψτε με, έχουν πολύ ενδιαφέρον για τα δικά μου παιδάκια. Πολύ ενδιαφέρον. Θα γελούσατε πολύ με πάρα πολλά βίντεο. Θα είχα απίστευτα views, αλλά δεν με απασχολεί» , ανέφερε χαρακτηριστικά.

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