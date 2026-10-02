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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Στέλλα Αραμπατζή: Έλεγχος για botox στο ιατρείο της βουλευτού της ΝΔ

Στέλλα Αραμπατζη
clock 11:17 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε εξέλιξη είναι έρευνα για το ιατρείο της βουλευτού Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας, Στέλλας Αραμπατζή, μετά από καταγγελία που αφορά την πραγματοποίηση αισθητικών παρεμβάσεων σε χώρο που λειτουργεί ως μικροβιολογικό ιατρείο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η οποία δημοσιοποιήθηκε από το Mega, στον συγκεκριμένο χώρο φέρεται να πραγματοποιούνταν αισθητικές πράξεις σε ασθενείς, μεταξύ των οποίων και εφαρμογές Botox.

Η κ. Αραμπατζή διατηρεί ιατρεία στη Νάουσα και το Αγγελοχώρι Ημαθίας. Μετά την καταγγελία, η Διεύθυνση Υγείας Ημαθίας πραγματοποίησε έλεγχο στο ιατρείο, ενώ ζητήθηκε από τη βουλευτή να παράσχει εξηγήσεις.

Η υπόθεση βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου και διερεύνησης από τις αρμόδιες Αρχές.

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