Κρήτη: Σεισμός 3,8 Ρίχτερ βόρεια του Λασιθίου

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (2/10) στις 06:01, στο Βόρειο Κρητικό Πέλαγος.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 44 χλμ. βόρεια – βορειοανατολικά της Σητείας και τo εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 25,9 χλμ.
3,7 Ρίχτερ από το EMSC
Η αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωπαϊκού – Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,7 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 18 χλμ., και επίκεντρο τα 26 χλμ. βόρεια της Σητείας.
Διαβάστε επίσης:
Ηράκλειο: Τον έπιασαν με μισό κιλό χασίς στο σπίτι
Ηράκλειο: Το τελευταίο αντίο στον 36χρονο Γιάννη που έχασε τη ζωή του σε πηγάδι