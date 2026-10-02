Κρήτη: Σεισμός 3,8 Ρίχτερ βόρεια του Λασιθίου

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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (2/10) στις 06:01, στο Βόρειο Κρητικό Πέλαγος.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 44 χλμ. βόρεια – βορειοανατολικά της Σητείας και τo εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 25,9 χλμ.

3,7 Ρίχτερ από το EMSC



Η αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωπαϊκού – Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,7 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 18 χλμ., και επίκεντρο τα 26 χλμ. βόρεια της Σητείας.

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