Αναβλήθηκε η δίκη της Kατερίνας Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις 20 Νοεμβρίου θα δικαστεί από το Μονομελές Eφετείο της Αθήνας η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δίκη της κ. Παπακώστα η οποία επρόκειτο να γίνει σήμερα, αναβλήθηκε λόγω κωλύματος των συνηγόρων υπεράσπισης. Η κ. Παπακώστα ήταν απούσα από το δικαστήριο.

Η βουλευτής Τρικάλων κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απάτη με υπολογιστή, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε απιστία. Για την υπόθεση έχουν επίσης παραπεμφθεί να δικαστούν ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού, Δημήτρης Μελάς, ένας υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ενας συνεργάτης της βουλευτή της Ν.Δ., οι κατηγορούνται για απόπειρα απάτης με υπολογιστή κατά των συμφερόντων ΕΕ, ηθική αυτουργία σε απάτη υπολογιστή, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία.

Είναι η πρώτη από τις συνολικά τέσσερις δικές με κατηγορούμενους εν ενεργεία βουλευτες της Νέας Δημοκρατίας που δικάζονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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