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ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλεις να φέρεις τον πόλεμο της Ουκρανίας στην Κορέα»: Διπλωματικό επεισόδιο Σεούλ με Ζελένσκι

βορειοκορεάτες πόλεμος στην ουκρανία
clock 10:48 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ουκρανίας και Νότιας Κορέας ξέσπασε αιφνιδιαστικά. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιούνγκ, απείλησε να λάβει απροσδιόριστες «περαιτέρω ενέργειες» εάν η Ουκρανία δεν απευθύνει δημόσια συγγνώμη για τη δημοσιοποίηση της μεταφοράς δύο Βορειοκορεατών αιχμαλώτων πολέμου στον Νότο.

Ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέβη στη σχετική αποκάλυψη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας την οργή της Σεούλ, η οποία υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή προοριζόταν να παραμείνει μυστική.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, χαρακτήρισε την Πέμπτη την κατάσταση ως «διπλωματική παρεξήγηση», προσθέτοντας ότι το Κίεβο «εργάζεται» για την επίλυσή της.

Ο Λι απέρριψε αυτόν τον χαρακτηρισμό μέσω της πλατφόρμας X, δηλώνοντας ότι το ζήτημα αφορά «την αξιοπρέπεια του κορεατικού λαού και του έθνους».

Το γραφείο του Λι ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουκρανία ήταν εκείνη που ζήτησε να τηρηθεί μυστικότητα σχετικά με τη μεταφορά, εν μέρει για την προστασία των οικογενειών των Βορειοκορεατών, αλλά και επειδή το Κίεβο ήθελε να αποφύγει την κριτική ότι έχασε την ευκαιρία να ανταλλάξει τους στρατιώτες με Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου.

Το γραφείο του Ζελένσκι ανταπάντησε δηλώνοντας ότι οι δύο χώρες δεν είχαν συνάψει συμφωνία για την τήρηση εμπιστευτικότητας σχετικά με τη μεταφορά, κλιμακώνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Ο ίδιος ο Λι, σχολιάζει το BBC, δέχθηκε έντονη κριτική στο εσωτερικό της χώρας μετά την αποκάλυψη του Ζελένσκι, με τη νοτιοκορεατική αντιπολίτευση να τον κατηγορεί ότι απέκρυψε τη μεταφορά για να κατευνάσει την Πιονγιάνγκ.

Οι δύο στρατιώτες, οι οποίοι συγκαταλέγονταν ανάμεσα σε χιλιάδες Βορειοκορεάτες που υποστήριζαν τη Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας, είχαν δηλώσει προηγουμένως σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι επιθυμούσαν να μεταφερθούν στη Νότια Κορέα.

Μιλώντας σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών Σιμπίχα δήλωσε ότι «ελπίζει πως η κατάσταση αυτή θα επιλυθεί στο άμεσο μέλλον».

«Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Για εμάς, η Νότια Κορέα είναι μια σημαντική χώρα. Και ελπίζω πραγματικά στη δυναμική, τη συνέχιση και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που όντως επιτυγχάνουμε μαζί τους», δήλωσε.

Σε απάντηση, ο Λι κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιχειρεί να «φέρει τον πόλεμο στην Κορεατική Χερσόνησο».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη για το γεγονός ότι, αντί να αναγνωρίσουν τα πραγματικά περιστατικά της συμφωνίας και να ζητήσουν συγγνώμη, μιλούν για επικείμενη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Βορρά και Νότου», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X. 

Η Σεούλ τάσσεται υπέρ της Ουκρανίας από την έναρξη της γενικευμένης ρωσικής εισβολής, ωστόσο παραμένει πιστή στην πάγια πολιτική της να μην παρέχει θανατηφόρα όπλα σε καμία χώρα που εμπλέκεται σε ενεργό πολεμική σύρραξη.

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