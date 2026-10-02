«Θέλεις να φέρεις τον πόλεμο της Ουκρανίας στην Κορέα»: Διπλωματικό επεισόδιο Σεούλ με Ζελένσκι

Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ουκρανίας και Νότιας Κορέας ξέσπασε αιφνιδιαστικά. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιούνγκ, απείλησε να λάβει απροσδιόριστες «περαιτέρω ενέργειες» εάν η Ουκρανία δεν απευθύνει δημόσια συγγνώμη για τη δημοσιοποίηση της μεταφοράς δύο Βορειοκορεατών αιχμαλώτων πολέμου στον Νότο.

Ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέβη στη σχετική αποκάλυψη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας την οργή της Σεούλ, η οποία υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή προοριζόταν να παραμείνει μυστική.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, χαρακτήρισε την Πέμπτη την κατάσταση ως «διπλωματική παρεξήγηση», προσθέτοντας ότι το Κίεβο «εργάζεται» για την επίλυσή της.

Ο Λι απέρριψε αυτόν τον χαρακτηρισμό μέσω της πλατφόρμας X, δηλώνοντας ότι το ζήτημα αφορά «την αξιοπρέπεια του κορεατικού λαού και του έθνους».

<북한포로 송환 관련, 우크라이나측이 비공개 요구를 해 비공개를 합의했는데 일방적으로 공개했고, 대한민국 대통령이 최대한 예의를 갖춰 아쉽다고 했더니 합의사실 없다고 상대국 국가원수를 거짓말쟁이로 만들고, 합의사실을 인정하고 사과하라고 했더니 도리어 남북간 군사충돌 임박 운운하며 한반도전쟁 발발을 기도하는 우크라이나에 심각한 유감을 표합니다. 사실인정과 공개사과를 계속 거부하면 추가조치를 해 나갈 것입니다. 대한민국 국민과 국가의 위신에 관한 문제로서 묵과할 수 없습니다.> 우크라 외무 "한국 중요해…외교적 오해 진심으로 해결바라" https://t.co/e2ydqr1Bi8 — 이재명 (@Jaemyung_Lee) October 2, 2026

Το γραφείο του Λι ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουκρανία ήταν εκείνη που ζήτησε να τηρηθεί μυστικότητα σχετικά με τη μεταφορά, εν μέρει για την προστασία των οικογενειών των Βορειοκορεατών, αλλά και επειδή το Κίεβο ήθελε να αποφύγει την κριτική ότι έχασε την ευκαιρία να ανταλλάξει τους στρατιώτες με Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου.

Το γραφείο του Ζελένσκι ανταπάντησε δηλώνοντας ότι οι δύο χώρες δεν είχαν συνάψει συμφωνία για την τήρηση εμπιστευτικότητας σχετικά με τη μεταφορά, κλιμακώνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Ο ίδιος ο Λι, σχολιάζει το BBC, δέχθηκε έντονη κριτική στο εσωτερικό της χώρας μετά την αποκάλυψη του Ζελένσκι, με τη νοτιοκορεατική αντιπολίτευση να τον κατηγορεί ότι απέκρυψε τη μεταφορά για να κατευνάσει την Πιονγιάνγκ.

Οι δύο στρατιώτες, οι οποίοι συγκαταλέγονταν ανάμεσα σε χιλιάδες Βορειοκορεάτες που υποστήριζαν τη Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας, είχαν δηλώσει προηγουμένως σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι επιθυμούσαν να μεταφερθούν στη Νότια Κορέα.

Μιλώντας σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών Σιμπίχα δήλωσε ότι «ελπίζει πως η κατάσταση αυτή θα επιλυθεί στο άμεσο μέλλον».

«Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Για εμάς, η Νότια Κορέα είναι μια σημαντική χώρα. Και ελπίζω πραγματικά στη δυναμική, τη συνέχιση και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που όντως επιτυγχάνουμε μαζί τους», δήλωσε.

Σε απάντηση, ο Λι κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιχειρεί να «φέρει τον πόλεμο στην Κορεατική Χερσόνησο».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη για το γεγονός ότι, αντί να αναγνωρίσουν τα πραγματικά περιστατικά της συμφωνίας και να ζητήσουν συγγνώμη, μιλούν για επικείμενη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Βορρά και Νότου», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Η Σεούλ τάσσεται υπέρ της Ουκρανίας από την έναρξη της γενικευμένης ρωσικής εισβολής, ωστόσο παραμένει πιστή στην πάγια πολιτική της να μην παρέχει θανατηφόρα όπλα σε καμία χώρα που εμπλέκεται σε ενεργό πολεμική σύρραξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι ΗΠΑ ενισχύουν Σαουδική Αραβία και Κατάρ με Patriot ενόψει πιθανής επανέναρξης των επιχειρήσεων

Κρίστα Πάικ: Μετά τις δύο θανατηφόρες ενέσεις παλεύει να κρατηθεί στη ζωή

Σεξουαλική βία και παρενοχλήσεις γυναικών στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις: Σχεδόν 2.000 καταγγελίες σε πέντε χρόνια



