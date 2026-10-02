Φιλοπαλαιστινιακή διαμαρτυρία διέκοψε με... μπάλες του τένις τον αγώνα Ιρλανδίας – Αυστρίας

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Διακοπή σημειώθηκε στον αγώνα της Ιρλανδίας με την Αυστρία στο Aviva Stadium του Δουβλίνου, καθώς Ιρλανδοί οπαδοί πραγματοποίησαν φιλοπαλαιστινιακή διαμαρτυρία με αφορμή τις αναμετρήσεις της εθνικής ομάδας με το Ισραήλ.

Στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης, εκατοντάδες μπαλάκια του τένις εκτοξεύθηκαν από τις εξέδρες και κατέληξαν στον αγωνιστικό χώρο. Σε αρκετές από αυτές είχαν τοποθετηθεί αυτοκόλλητα με την παλαιστινιακή σημαία και το μήνυμα «#StopTheGame».

Η ρίψη των μπαλών προκάλεσε τη διακοπή του παιχνιδιού, ενώ λίγο αργότερα ένας οπαδός εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας παλαιστινιακή σημαία.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της ομάδας πίεσης Irish Sport for Palestine, η οποία είχε καλέσει τους φιλάθλους να συμμετάσχουν στη δράση με κεντρικό σύνθημα «Stop the Game».

Η διαμαρτυρία εντάσσεται στις ευρύτερες αντιδράσεις στην Ιρλανδία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις και ειδικότερα με τις αναμετρήσεις της εθνικής Ιρλανδίας απέναντι στην ισραηλινή ομάδα.

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης υποστηρίζουν ότι μέσω της δράσης τους επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση για την απομάκρυνση του Ισραήλ από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Η ενέργεια, ωστόσο, είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τη διακοπή της αναμέτρησης Ιρλανδίας – Αυστρίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο του UEFA Nations League, με τις εικόνες από τις μπάλες του τένις να καλύπτουν μεγάλο μέρος του αγωνιστικού χώρου και να προκαλούν την προσωρινή διακοπή του παιχνιδιού.

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