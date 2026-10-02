Μεσαρά: Θρήνος για τον 40χρονο Γιάννη που "'έφυγε" νωρίς...

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Βαθιά θλίψη επικρατεί στη Μεσαρά για τον θάνατο του 40χρονου Γιάννη Ψωμαδάκη, ενός νέου οικογενειάρχη που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του σύζυγο, παιδιά, συγγενείς και φίλους.

Το Λαγολιό του Δήμου Φαιστού θα τον αποχαιρετήσει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ενώ η σορός του θα έχει μεταφερθεί στον ναό από τις 11 το πρωί.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού αναμένεται να βρεθούν στον ναό για το τελευταίο αντίο και για να σταθούν στο πλευρό της οικογένειας, που βιώνει την απώλεια ενός ανθρώπου μόλις 40 ετών.

Ο θάνατός του έχει προκαλέσει συγκίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, όπου η είδηση της απώλειάς του σκόρπισε θλίψη.

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