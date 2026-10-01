Αναστασοπούλου: «Χάρη στον Γιώργο Παπαδάκη υπάρχει σήμερα η πρωινή ζώνη, έμαθα πάρα πολλά από εκείνον»

H Mαρία Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Studio3 και μίλησε τόσο για τον Γιώργο Παπαδάκη όσο και για το τέλος της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1 και την επιστροφή της στον ΣΚΑΪ.

«Ήμουν δύο χρόνια στον ΑΝΤ1, ήταν επαγγελματική ενηλικίωση. Όπως περνάνε τα παιδιά στο πανεπιστήμιο και φεύγουν από το σπίτι, έτσι ανοίγεις τα φτερά σου, σταματάει να υπάρχει η ασφάλεια που έχει η “φωλιά” σου και λες “πάμε να δούμε τώρα τι ψάρια πιάνουμε”. Είναι όλα από την αρχή, να σε μάθουν οι άλλοι άνθρωποι και να αποδείξεις ότι άξιζε η μεταγραφή», δήλωσε η Μαρία Αναστασοπούλου.

«Μέτρησε και ο Γιώργος Παπαδάκης, ότι φεύγεις και πηγαίνεις δίπλα σε έναν άνθρωπο απολύτως συνδυασμένο με την πρωινή ζώνη. Χάρη σε εκείνον υπάρχει σήμερα η πρωινή ζώνη. Έμαθα πάρα πολλά από εκείνον. Μόλις βρεθείς δίπλα του, συνειδητοποιείς ότι “μάλλον δεν δουλεύω και πάρα πολύ”. Ο άνθρωπος αυτός δούλευε από τις 2:30 τα ξημερώματα. Εγώ κουβαλάω την επιμονή του να είμαστε ακριβείς, σωστοί και με σεβασμό απέναντι στον τηλεθεατή, περισσότερη ενσυναίσθηση του τι θα ήθελε να ακούσει αυτή τη στιγμή ο τηλεθεατής. Διαμεσολαβητικά λειτουργούμε εμείς», ανέφερε

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